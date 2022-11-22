Dàn mỹ nhân Hoa Ngữ hóa cường nữ trên phim: Dương Mịch, Angelababy diễn xuất lố lăng, Dương Tử cố gồng, gượng gạo

Sau thời gian hoãn chiếu, bộ phim Định Luật Tình Yêu 80/20 do Dương Mịch và Hứa Khải đóng chính đã chính thức lên sóng. Bộ phim có nội dung phim xoay quanh câu chuyện giữa Tần Thi (Dương Mịch) - cô nàng dành toàn bộ tuổi trẻ của mình vun đắp sự nghiệp và Dương Hoa (Hứa Khải) - trai ế bị gia đình đốc thúc cưới vợ. Nhờ một vài biến cố, Dương Hoa và Tần Thi bất đắc dĩ trở thành vợ chồng.

Không những thế, diễn xuất của Dương Mịch bị chê làm màu, cường điệu hóa, luôn thể hiện bản thân rất giỏi, cho mình đặc quyền phá vỡ quy tắc nghề nghiệp, chê bai cả khách hàng. Lối diễn xuất này bị nhận xét giống Trương Hàn trong phim Những quý ông khu Đông Bát.

Trong bộ phim, Dương Mịch vào một nữ luật sư cá tính. Chỉ mới những tập đầu, Dương Mịch đã mở ra sàn diễn thời trang khi thay hơn 10 bộ quần áo thuộc nhiều thương hiệu nổi tiếng khác nhau. Nữ ngôi sao sở hữu vóc dáng cơ thể đẹp, vòng eo thon thả, đôi chân dài và vòng một đầy đặn. Tuy nhiên, tương tác của nhân vật được nhận định là thiếu sự ăn ý, gượng gạo khi diễn những phân cảnh tình cảm với nam chính.

Tôn Lệ

Thành Phố Lý Tưởng - Ảnh: Internet

Trong dự án Thành Phố Lý Tưởng, Tôn Lệ cũng nhận được nhiều lời khen của khán giả lẫn nhà phê bình vì hóa thân thành chuyên gia trong lĩnh vực bất động sản. Bộ phim có nội dung chính xoay quanh cô gái Tô Tiểu (Tôn Lệ) - một cô gái đầy nhiệt huyết trong công việc, không quan tâm đến tiền tài, địa vị và không bao giờ vì ánh mắt, định kiến của người đời mà thay đổi mục tiêu sống của chính mình.

Tôn Lệ có diễn xuất tự nhiên với những màn biến hóa cảm xúc đa dạng, chú trọng trong từng động tác nhỏ - Ảnh: Internet

Diễn xuất của Tôn Lệ thì không có gì bàn cãi, tuy nhiên, tạo hình tóc ngắn của Tôn Lệ được đánh giá là kém thu hút. Bù lại, Tôn Lệ có diễn xuất tự nhiên với những màn biến hóa cảm xúc đa dạng, từng động tác nhỏ của cô đều thể hiện nhân vật là một người mạnh mẽ, dù phải cúi người nhưng sẽ không khuất phục.

AngelaBaby

Thời Đại Lập Nghiệp - Ảnh: Internet

Bộ phim Thời Đại Lập Nghiệp là tác phẩm trở lại màn ảnh nhỏ của Angelababy sau khi sinh con. Trước đó, nữ diễn viên bị chê trách vì diễn xuất kém trong hai bộ phim Cô phương bất tự thưởng và Vân Trung Ca. Vì vậy để thể hiện tốt trong tác phẩm mới, Angelababy mời thầy dạy diễn xuất về bồi dưỡng riêng.

Tuy nhiên, sau khi phát sóng, vai diễn của Angelababy bị ném đá nhiều nhất. Cô nàng vào vai quý cô thành đạt, quyền lực, vận những bộ cánh xinh đẹp nhưng cô thường xuyên trợn tròn mắt trong tất cả tình huống như đau khổ, bất ngờ, băn khoăn, vui sướng...

Angelababy thường xuyên trợn tròn mắt trong tất cả tình huống - Ảnh: Internet

Không chỉ biểu cảm kém, cách đọc thoại của Angelababy cũng bị phê bình. Vào vai tổng giám đốc nên thường xuyên tham dự các cuộc họp về kinh tế, những buổi đàm phán hợp đồng và phải dùng nhiều lời thoại chuyên môn nhưng cô nàng lại đọc như học sinh trả bài.

Dương Tử

Chàng trai Mowgli Của Tôi - Ảnh: Internet

Bên cạnh thể loại nhân vật có tạo hình thoát tục mà Dương Tử không thể đóng được thì những loại vai như nữ tổng tài cũng là một thử thách lớn với cô. Trong Chàng trai Mowgli Của Tôi, Dương Tử xuất hiện với bộ vest đen ôm người với mái tóc dài và thêm màu son diễm lệ. Ngoại hình và khí chất của Dương Tử phù hợp với tạo hình một cô gái dễ thương nên tạo hình nữ tổng lãnh đạm này có phần không hợp. Không những thế, diễn xuất của Dương Tử cũng bị chê, ở những phân đoạn cần thể hiện sự lạnh lùng, bá đạo thì Dương Tử trông rất gồng.

Dương Tử bị chê không hợp tạo hình tổng tài, diễn xuất cũng cố gồng - Ảnh: Internet

Được biết, bộ phim có nội dung xoay quanh nhân vật Lăng Hy (Dương Tử) là giám đốc của một hãng thời trang nhỏ nhưng cực kỳ nổi tiếng trên mạng, che đậy tính cách yếu đuối, mặc cảm bằng tính tình dữ dằn, bộc trực, thẳng thắn. Tình cờ Lăng Hy cứu giúp một chàng trai người rừng bí ẩn (Mã Thiên Vũ), từ nhỏ đã sống cuộc sống tách biệt với thành thị. Sau khi được Lăng Hy cứu giúp, anh chàng còn được cô cho ở nhờ và đặt cho cái tên đáng yêu Mowgli.