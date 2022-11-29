Fandom Dương Tử có một hành động đụng chạm tới Phạm Băng Băng và Củng Lợi khiến thần tượng bị vạ lây?

Chính vì thế, mới đây, trước thềm sự kiện do Weibo tổ chức, fan của Dương Tử đã lên một danh sách những việc cần làm cho stylist của nữ diễn viên. Danh sách này bao gồm những ý chính sau:

Dù là tiểu hoa nổi bật trong làng giải trí Cbiz hiện nay nhưng style ăn mặc của Dương Tử lại hiếm khi được đánh giá cao. Hình ảnh của cô bị cho là khá nhàm chán, thiếu khí chất, không đủ sang chảnh. Không ít lần, fan còn nổi đóa với stylist khi tạo hình cho cô quá nhàm chán, thiếu sự nổi bật.

3.Không cần trang điểm quá đậm vì một nữ nghệ sĩ ở độ tuổi 30 cần gì phải luôn đáng yêu như công chúa chứ.

4.Stylist hãy tham khảo Củng Lợi và Phạm Băng Băng. Cả 3 người họ có cùng dáng người.

Nhiều khán giả sau khi đọc danh sách này vô cùng bức xúc, đặc biệt là fan hâm mộ của Củng Lợi và Phạm Băng Băng. Họ cho rằng việc so sánh dáng người là xúc phạm 2 thần tượng của họ, có thể cùng dáng người nhưng gương mặt cùng thần thái của Củng Lợi và Phạm Băng Băng là điều mà Dương Tử có cố gắng ‘học hỏi’ style trang phục của đàn chị cũng không bì lại kịp.

Cùng dáng người nhưng Dương Tử không có được thần thái như 2 đàn chị Phạm Băng Băng và Củng Lợi - Ảnh: Internet

Được biết, Dương Tử vốn có nhược điểm bắp tay to vì vậy stylist thường cố tình kéo trễ phần vai để che đi bắp tay thô. Chỉ tiếc là tuy che được nhược điểm nhưng cũng khiến hình ảnh của cô trông sến súa, kém đẹp hơn hẳn mẫu váy gốc.

Cùng một mẫu đầm nhưng Dương Tử diện lên thua xa mẫu gốc - Ảnh: Internet

Khi diện những mẫu váy bồng xòe, gương mặt của Dương Từ còn khá hiền, tạo cảm giác sến súa, quê kiểng. Thậm chí, có nhiều khán giả còn khẳng định Dương Tử là minh chứng cho thấy: Không phải lúc nào người cũng đẹp vì lụa, mà có khi lụa còn xấu vì người.