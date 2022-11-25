Là tiểu hoa cùng lứa, Đàm Tùng Vận làm được một điều mà lưu lượng như Dương Tử - Địch Lệ Nhiệt Ba phải theo sau học hỏi?

Dương Tử - Địch Lệ Nhiệt Ba – Đàm Tùng Vận được xem là những mỹ nhân tiêu biểu của dàn tiểu hoa lứa 90. Nếu như Dương Tử - Địch Lệ Nhiệt Ba là kỳ phùng địch thủ của nhau trong từng dự án với con đường lưu lượng thì Đàm Tùng Vận lại có hướng đi riêng trong sự nghiệp của mình.

Dương Tử - Địch Lệ Nhiệt Ba – Đàm Tùng Vận được xem là những mỹ nhân tiêu biểu của dàn tiểu hoa lứa 90 - Ảnh: Internet

Mới đây, Đàm Tùng Vận chính thức được EYE Khốc Vân (nền tảng số liệu có độ uy tín cao tại Trung) chứng nhận là tiểu hoa hàng đầu lứa 90 trong 5 năm trở lại đây với bộ phim truyền hình Lấy Danh Nghĩa Người Nhà. Được biết, bộ phim Lấy Danh Nghĩa Người Nhà lên sóng từ năm 2020 có rating đứng đầu đài Hồ Nam trong suốt 5 năm qua, rating trung bình đạt được là 1.7063%, đồng thời đứng top 1 các phim chiếu đài có sự tham gia của hoa 90.