Là tiểu hoa cùng lứa, Đàm Tùng Vận làm được một điều mà lưu lượng như Dương Tử - Địch Lệ Nhiệt Ba phải theo sau học hỏi?

Mới đây, Đàm Tùng Vận chính thức làm được một điều mà sao nữ lưu lượng Dương Tử - Địch Lệ Nhiệt Ba phải theo sau học hỏi.
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Dương Tử - Địch Lệ Nhiệt Ba – Đàm Tùng Vận được xem là những mỹ nhân tiêu biểu của dàn tiểu hoa lứa 90. Nếu như Dương Tử - Địch Lệ Nhiệt Ba là kỳ phùng địch thủ của nhau trong từng dự án với con đường lưu lượng thì Đàm Tùng Vận lại có hướng đi riêng trong sự nghiệp của mình.
Mới đây, Đàm Tùng Vận chính thức được EYE Khốc Vân (nền tảng số liệu có độ uy tín cao tại Trung) chứng nhận là tiểu hoa hàng đầu lứa 90 trong 5 năm trở lại đây với bộ phim truyền hình Lấy Danh Nghĩa Người Nhà. Được biết, bộ phim Lấy Danh Nghĩa Người Nhà lên sóng từ năm 2020 có rating đứng đầu đài Hồ Nam trong suốt 5 năm qua, rating trung bình đạt được là 1.7063%, đồng thời đứng top 1 các phim chiếu đài có sự tham gia của hoa 90.
Thành tích này của Đàm Tùng Vận khiến fan hâm mộ của cô nàng khá hứng khởi vì có lẽ đây là động lực mới cho sự phát triển các dự án phim ảnh của cô nàng. Trước đây, một “người trong giới” từng có màn nhận xét về khả năng gánh phim của các tiểu hoa lứa 90. Người này cho rằng Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Tử được công nhận là hai mỹ nhân có khả năng gánh phim cao nhất. So với hai người cùng trang lứa, Đàm Tùng Vận tuy lưu lượng kém hơn nhưng lại có diễn xuất tốt. Phim của cô đóng cũng gây chú ý nhưng phim phải có nội dung hay mới kéo được nhiệt từ khán giả.
Tuy nhiên, có thể thấy, Đàm Tùng Vận đang đi từng bước đi chậm mà chắc, không đi theo con đường lưu lượng nhưng dự án phim của cô nàng nhận đều rất đa dạng, thuộc mọi thể loại, phim chiếu đài có khá nhiều. Chính vì thế, các khán giả có thể hy vọng rằng trong tương lai nàng tiểu hoa sẽ có sự nghiệp phát triển rực rỡ.