'Tình cũ' Đàm Tùng Vận hiếm hoi xuất hiện trên thảm đỏ lễ trao giải Kim Kê, diện mạo hiện tại gây chú ý

Vừa qua, lễ trao giải Kim Kê lần thứ 35 - giải thưởng điện ảnh danh giá bậc nhất - diễn ra tại Hạ Môn (Trung Quốc). Thảm đỏ lễ trao giải Kim Kê có sự góp mặt của nhiều gương mặt tên tuổi trong giới giải trí Trung Quốc. Cuộc chiến váy áo và sắc vóc của các người đẹp là tiêu điểm ở sự kiện.

Đáng chú ý là sự xuất hiện của nam diễn viên trẻ Tống Uy Long, anh chàng gây chú ý trong trang phục vest đen huyền bí. Nhiều khán giả dành lời khen ngợi cho anh chàng vì diện mạo và nhan sắc vẫn đẹp trai, cuốn hút như thời đóng chính trong bộ phim Lấy Danh Nghĩa Người Nhà.