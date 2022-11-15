'Tình cũ' Đàm Tùng Vận hiếm hoi xuất hiện trên thảm đỏ lễ trao giải Kim Kê, diện mạo hiện tại gây chú ý

Lễ trao giải Kim Kê lần thứ 35 - giải thưởng điện ảnh danh giá bậc nhất - diễn ra tại Hạ Môn (Trung Quốc). Đáng chú ý là sự xuất hiện của 'tình cũ' Đàm Tùng Vận với diện mạo gây chú ý.
- Dàn sao Hoa Ngữ khiến fan ‘chờ dài cổ’ vì chưa thấy 'tái xuất': Hoắc Kiến Hoa về hưu non, Đường Yên tập trung lo gia đình nhỏ, Tống Uy Long gặp xích mích với sản xuất
- Đụng hàng kiểu tóc xù mì với 'đàn chị' Triệu Lệ Dĩnh và Song Hye Kyo, Đàm Tùng Vận liệu có bị lép vế?
Vừa qua, lễ trao giải Kim Kê lần thứ 35 - giải thưởng điện ảnh danh giá bậc nhất - diễn ra tại Hạ Môn (Trung Quốc). Thảm đỏ lễ trao giải Kim Kê có sự góp mặt của nhiều gương mặt tên tuổi trong giới giải trí Trung Quốc. Cuộc chiến váy áo và sắc vóc của các người đẹp là tiêu điểm ở sự kiện.
Đáng chú ý là sự xuất hiện của nam diễn viên trẻ Tống Uy Long, anh chàng gây chú ý trong trang phục vest đen huyền bí. Nhiều khán giả dành lời khen ngợi cho anh chàng vì diện mạo và nhan sắc vẫn đẹp trai, cuốn hút như thời đóng chính trong bộ phim Lấy Danh Nghĩa Người Nhà.
Được biết, đây là một trong những lần hiếm hoi Tống Uy Long xuất hiện trong sự kiện phim ảnh lớn. Nam thần cho biết mình cảm thấy rất vinh dự khi được gặp gỡ đồng nghiệp, khán giả và có cơ hội giới thiệu đến mọi người những bộ phim thật ý nghĩa.
Tống Uy Long được nhiều khán giả biết đến sau bộ phim Lấy Danh Nghĩa Người Nhà hợp tác cùng với Đàm Tùng Vận. Cặp chị em này thân thiết từ trong phim đến ngoài đời. Tuy nhiên, từ sau bộ phim kết thúc cả hai chưa có cơ hội tái hợp trong dự án phim ảnh mới. Chính vì thế nhiều fan hâm mộ cặp chị em này luôn hóng chờ sự hợp tác mới ở dự án trong tương lai.