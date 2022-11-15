'Tình cũ' Đàm Tùng Vận hiếm hoi xuất hiện trên thảm đỏ lễ trao giải Kim Kê, diện mạo hiện tại gây chú ý

Sao quốc tế 15/11/2022 09:51

Lễ trao giải Kim Kê lần thứ 35 - giải thưởng điện ảnh danh giá bậc nhất - diễn ra tại Hạ Môn (Trung Quốc). Đáng chú ý là sự xuất hiện của 'tình cũ' Đàm Tùng Vận với diện mạo gây chú ý.

Vừa qua, lễ trao giải Kim Kê lần thứ 35 - giải thưởng điện ảnh danh giá bậc nhất - diễn ra tại Hạ Môn (Trung Quốc). Thảm đỏ lễ trao giải Kim Kê có sự góp mặt của nhiều gương mặt tên tuổi trong giới giải trí Trung Quốc. Cuộc chiến váy áo và sắc vóc của các người đẹp là tiêu điểm ở sự kiện.

Đáng chú ý là sự xuất hiện của nam diễn viên trẻ Tống Uy Long, anh chàng gây chú ý trong trang phục vest đen huyền bí. Nhiều khán giả dành lời khen ngợi cho anh chàng vì diện mạo và nhan sắc vẫn đẹp trai, cuốn hút như thời đóng chính trong bộ phim Lấy Danh Nghĩa Người Nhà.

'Tình cũ' Đàm Tùng Vận hiếm hoi xuất hiện trên thảm đỏ lễ trao giải Kim Kê, diện mạo hiện tại gây chú ý - Ảnh 1'Tình cũ' Đàm Tùng Vận hiếm hoi xuất hiện trên thảm đỏ lễ trao giải Kim Kê, diện mạo hiện tại gây chú ý - Ảnh 2'Tình cũ' Đàm Tùng Vận hiếm hoi xuất hiện trên thảm đỏ lễ trao giải Kim Kê, diện mạo hiện tại gây chú ý - Ảnh 3

'Tình cũ' Đàm Tùng Vận hiếm hoi xuất hiện trên thảm đỏ lễ trao giải Kim Kê, diện mạo hiện tại gây chú ý - Ảnh 4
Tống Uy Long xuất hiện với diện mạo cuốn hút trong lễ trao giải Kim Kê năm nay - Ảnh: Internet

Được biết, đây là một trong những lần hiếm hoi Tống Uy Long xuất hiện trong sự kiện phim ảnh lớn. Nam thần cho biết mình cảm thấy rất vinh dự khi được gặp gỡ đồng nghiệp, khán giả và có cơ hội giới thiệu đến mọi người những bộ phim thật ý nghĩa.

'Tình cũ' Đàm Tùng Vận hiếm hoi xuất hiện trên thảm đỏ lễ trao giải Kim Kê, diện mạo hiện tại gây chú ý - Ảnh 5
Tống Uy Long được nhiều khán giả biết đến sau bộ phim Lấy Danh Nghĩa Người Nhà hợp tác cùng với Đàm Tùng Vận - Ảnh: Internet

Tống Uy Long được nhiều khán giả biết đến sau bộ phim Lấy Danh Nghĩa Người Nhà hợp tác cùng với Đàm Tùng Vận. Cặp chị em này thân thiết từ trong phim đến ngoài đời. Tuy nhiên, từ sau bộ phim kết thúc cả hai chưa có cơ hội tái hợp trong dự án phim ảnh mới. Chính vì thế nhiều fan hâm mộ cặp chị em này luôn hóng chờ sự hợp tác mới ở dự án trong tương lai.

 

Rộ tin Trầm Vụn Hương Phai của Dương Tử sẽ có phần 2 nối sóng phần 1 khiến fan đứng ngồi không yên, phim đam mỹ của Tống Uy Long cũng sẽ tiếp sóng sau đó

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Một blogger mảng giải trí xứ Trung đưa tin cho biết phần tiếp theo của bộ phim cổ trang Trầm Vụn Hương Phai sẽ được lên sóng nối tiếp ngay sau khi phần 1 kết thúc.

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