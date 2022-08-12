Dàn sao Hoa Ngữ khiến fan ‘chờ dài cổ’ vì chưa thấy 'tái xuất': Hoắc Kiến Hoa về hưu non, Đường Yên tập trung lo gia đình nhỏ, Tống Uy Long gặp xích mích với sản xuất

Sau Như Ý Truyện (2018) và Trúc Mộng Tình Duyên (2019) thì Hoắc Kiến Hoa không còn thiết tha gì với việc đóng phim nữa. Dẫu fan hâm mộ có hối thúc, chờ đợi, nam diễn viên cũng biến nỗi mong chờ ấy của fan trở thành vô vọng.

Nếu không nhờ Lâm Tâm Như thuyết phục xuất hiện trong Hoa Đăng Sơ Thượng, không biết đến bao giờ chúng ta mới có thể gặp lại được Hoắc Kiến Hoa trên màn ảnh. Dù rằng Hoắc Kiến Hoa chưa bao giờ tuyên bố giải nghệ nhưng nhìn tình trạng hiện giờ của anh thì mình thấy chẳng khác gì đã "về hưu non" cả.

Đường Yên

Đường Yên - Ảnh: Internet

Kể từ màn tái xuất trở lại sau khi sinh con với Yến Vân Đài, rồi từ đó trở đi, nữ diễn viên chỉ tập trung chăm lo cho gia đình nhỏ của riêng mình. Hai năm trở lại đây, Đường Yên chỉ góp mặt duy nhất trong bộ Phồn Hoa của Vương Gia Vệ, ngoài ra chẳng có tin tức gì mới về dự án nào của cô ấy cả.

Sự vắng bóng khá lâu của Đường Yên khiến fan mòn mỏi chờ đợi, đã không quay phim mới rồi chớ, đến cả những hoạt động dự sự kiện thì nàng tiểu hoa cũng hạn chế tối đa. Động thái này của nữ diễn viên khiến fan của cô vô cùng buồn lòng, bù lại thì Đường Yên lại có một cuộc sống hôn nhân viên mãn, hạnh phúc.

Lý Hiện

Lý Hiện - Ảnh: Internet

Sau màn trình làng của hai bộ phim Thân Ái Nhiệt Ái và Kiếm Vương Triều vào năm 2019, kể từ đó đến nay, mình và nhiều khán giả không còn thấy Lý Hiện trên màn ảnh nhỏ nữa. Trong 3 năm này, bộ phim duy nhất mà Lý Hiện nhận quay đó là Nhân Sinh Nếu Như Lần Đầu Gặp Gỡ, mà kết cục bộ này ra sao thì các bạn biết rồi đó, cứ kiểu này thì chẳng biết đến bao giờ tác phẩm này mới ra mắt được đây.

Nhưng ít ra fan hâm mộ của “Hàn Thương Ngôn” đã được thắp lên lại hi vọng, tiếp tục mong chờ thần tượng khi nam tài tử đã "chịu" gia nhập đoàn phim mới, kết đôi cùng “thần tiên tỷ tỷ” Lưu Diệc Phi trong Đi Đến Nơi Có Gió. Nhiều netizen cho rằng Lý Hiện lâu lâu mới đóng phim nhưng những dự án mà anh ấy nhận đóng toàn mấy bộ chất lượng.

Tống Uy Long

Tống Uy Long - Ảnh: Internet

Kể từ hai tác phẩm giúp tên tuổi của Tống Uy Long lên như diều gặp gió là Trạm Kế Tiếp Là Hạnh Phúc và Lấy Danh Nghĩa Người Nhà lên sóng vào năm 2020, đã 2 năm trôi qua, nam thần này không có thêm phim mới nào cả. Đó là giai đoạn quan trọng để sự nghiệp của Tống Uy Long thăng hoa, đáng lý ra anh ấy phải tích cực đóng nhiều phim, đằng này lại chẳng hề có động thái mới nào.

Và chuyện gì cũng có lý do của nó cả. Vào tháng 5 năm nay, vụ kiện chấm dứt hợp đồng của Tống Uy Long và ông chủ của anh - Vu Chính nổ ra, hai bên chính thức đưa nhau ra tòa. Có lẽ vì tranh cãi, xích mích với công ty quản lý suốt thời gian qua đã khiến Tống Uy Long gặp nhiều trở ngại trong việc phát triển sự nghiệp.