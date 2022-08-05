Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 5/8/2022: Đường Yên được La Tấn cưng chiều hết mực, Lưu Hạo Nhiên chưa tính chuyện yêu đương?

Sao quốc tế 05/08/2022 14:55

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (5/8/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Bộ phim truyền hình mới của La Vân Hy sẽ tập trung chủ yếu vào sự nghiệp, tuyến tình cảm chỉ là phụ thêm.

2. Ngô Lỗi và Hướng Hàm Chi đã từng hợp tác với nhau trước đây, nhưng họ không có nhiều cảnh đối diễn trong phim, cũng không thường gặp nhau trên trường quay.

3. Vương Nhất Bác ký hợp đồng đại diện phát ngôn cho nhãn hiệu gia dụng Lâm Thị Mộc Nghiệp, ngày 15 sẽ đăng hint, 18 công bố.

4. Tình cảm của Đường Yên La Tấn thực sự rất tốt, La Tấn cưng chiều vợ hết mực, cô chỉ cần phụ trách khoản ăn uống và shopping cho tốt là được.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 5/8/2022: Đường Yên được La Tấn cưng chiều hết mực, Lưu Hạo Nhiên chưa tính chuyện yêu đương? - Ảnh 1

5. Trương Hàn từng muốn đưa bốn người cùng diễn phim “Mưa sao băng” với mình trước đây cùng tham gia một chương trình giải trí nhưng kế hoạch này không thành công.

6. Người đại diện của Quách Tuấn Thần đặt khá nhiều kỳ vọng vào anh ấy. Ông ta xem Lưu Hạo Nhiên là một hình mẫu, muốn Quách Tuấn Thần phát triển theo con đường của Lưu Hạo Nhiên.

7. Trần Hiểu thường đưa con trai mình cùng theo vào đoàn quay phim. Đôi khi, họ sẽ chơi bóng rổ cùng nhau sau giờ làm việc.

8. Lưu Hạo Nhiên chưa tính chuyện yêu đương, anh vẫn đang tập trung vào sự nghiệp đóng phim điện ảnh, tất cả những kịch bản cổ trang gửi đến đều từ chối.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 5/8/2022: Đường Yên được La Tấn cưng chiều hết mực, Lưu Hạo Nhiên chưa tính chuyện yêu đương? - Ảnh 2

9. Châu Thâm và Bạch Lộc khá hợp nhau. Họ đã trở thành bạn tốt sau khi cùng tham gia trong chương trình Running Man.

10. Bộ phim “Thiên tài cơ bản pháp” hơi khác so với nguyên tác, nhưng đây cũng được xem như một tác phẩm chuyển thể khá thành công. Dữ liệu của nền tảng tốt và đang có xu hướng tăng dần.

11. Bộ phim “An lạc truyện” của Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn vốn không dự tính sẽ tranh giành suất chiếu hè. Phần hậu kỳ của bộ phim này rất tốn thời gian. Phía nền tảng dự tính sẽ để phim công chiếu vào thời điểm cuối năm, muốn trở thành bộ phim hot của đầu năm sau.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz.

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (4/8/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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Từ khóa:   Đường Yên La Tấn Lưu Hạo Nhiên sao Hoa ngữ sao Châu Á làng sao

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