Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 1/8/2022: Địch Lệ Nhiệt Ba tích cực tiếp xúc với phim điện ảnh, Triệu Lệ Dĩnh khó 'thoát' khỏi phim cổ trang?

2. Sau khi đoàn đội của Dương Dương phàn nàn, đoàn làm phim Pháo Hoa Nhân Gian Của Tôi đã tăng cường công tác bảo mật.

1. Diễn xuất của Trần Dao không tệ, còn sở hữu vẻ đẹp riêng, nhưng sự nghiệp của cô lại rất bình thường, rất khó có thể bật hẳn lên. Sắp tới cô cũng tham gia Hồ Yêu Yêu Tiểu Hồng Nương Nguyệt Hồng Thiên, nhưng phân cảnh không nhiều lắm.

4. Địch Lệ Nhiệt Ba đang rất tích cực tiếp xúc với phim điện ảnh, cô muốn phát triển bên màn ảnh rộng, không phải vai chính cũng được.

5. Giải Bạch Ngọc Lan năm nay cạnh tranh tương đối khốc liệt, thế cho nên cả Hạnh Phúc Đến Vạn Gia hay là bản thân Triệu Lệ Dĩnh cũng không còn nuôi hy vọng nữa.

6. Trong Thời Đại Thiếu Niên Đoàn, nhân khí của Lưu Diệu Văn thuộc top đầu, nhưng Lý Phi vẫn luôn cố gắng phân phối tài nguyên cho các thành viên, sợ sẽ bị gây ra tình trạng bất bình đẳng.

7. Trước kia Châu Đông Vũ là ví dụ điển hình cho việc nói mà không suy nghĩ, không chú ý đến hình tượng mà luôn chọc giận người khác. Hiện giờ cô như biến thành người khác rồi, khéo léo, tinh tế hơn, không làm mất lòng ai. Nhưng cô cũng không muốn nhận phim truyền hình nữa, muốn chuyên tâm ở mảng điện ảnh.

8. Triệu Lệ Dĩnh đã xem qua vài kịch bản phim cổ trang. Cô ấy sẽ trở lại về thể loại này trong tương lai.

9. Lưu Diệc Phi có khả năng cũng sẽ tham dự đêm hội Weibo.

10. Hoa Tỷ Đệ sẽ không làm mùa tiếp theo vì mùa này rating không được như kỳ vọng. Thế nhưng, điều này không hề ảnh hưởng tới Dương Mịch.

11. Lối sống thực tế của Ngụy Đại Huân rất giống cha anh. Bây giờ cha cũng ủng hộ anh đi show nhiều hơn, vừa thoải mái, vừa có thu nhập khủng.

12. Cúc Tịnh Y cũng muốn chuyển hình, nhưng cô lại không được giới chủ lưu hý kịch tán thành, nên vẫn còn có chút gian nan.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz.