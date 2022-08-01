Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 1/8/2022: Địch Lệ Nhiệt Ba tích cực tiếp xúc với phim điện ảnh, Triệu Lệ Dĩnh khó 'thoát' khỏi phim cổ trang?

Sao quốc tế 01/08/2022 12:45

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (1/8/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Diễn xuất của Trần Dao không tệ, còn sở hữu vẻ đẹp riêng, nhưng sự nghiệp của cô lại rất bình thường, rất khó có thể bật hẳn lên. Sắp tới cô cũng tham gia Hồ Yêu Yêu Tiểu Hồng Nương Nguyệt Hồng Thiên, nhưng phân cảnh không nhiều lắm.

2. Sau khi đoàn đội của Dương Dương phàn nàn, đoàn làm phim Pháo Hoa Nhân Gian Của Tôi đã tăng cường công tác bảo mật.

3. Từ Khai Sính sẽ hợp tác với Âu Dương Na Na.

4. Địch Lệ Nhiệt Ba đang rất tích cực tiếp xúc với phim điện ảnh, cô muốn phát triển bên màn ảnh rộng, không phải vai chính cũng được.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 1/8/2022: Địch Lệ Nhiệt Ba tích cực tiếp xúc với phim điện ảnh, Triệu Lệ Dĩnh khó 'thoát' khỏi phim cổ trang? - Ảnh 1

5. Giải Bạch Ngọc Lan năm nay cạnh tranh tương đối khốc liệt, thế cho nên cả Hạnh Phúc Đến Vạn Gia hay là bản thân Triệu Lệ Dĩnh cũng không còn nuôi hy vọng nữa.

6. Trong Thời Đại Thiếu Niên Đoàn, nhân khí của Lưu Diệu Văn thuộc top đầu, nhưng Lý Phi vẫn luôn cố gắng phân phối tài nguyên cho các thành viên, sợ sẽ bị gây ra tình trạng bất bình đẳng.

7. Trước kia Châu Đông Vũ là ví dụ điển hình cho việc nói mà không suy nghĩ, không chú ý đến hình tượng mà luôn chọc giận người khác. Hiện giờ cô như biến thành người khác rồi, khéo léo, tinh tế hơn, không làm mất lòng ai. Nhưng cô cũng không muốn nhận phim truyền hình nữa, muốn chuyên tâm ở mảng điện ảnh.

8. Triệu Lệ Dĩnh đã xem qua vài kịch bản phim cổ trang. Cô ấy sẽ trở lại về thể loại này trong tương lai.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 1/8/2022: Địch Lệ Nhiệt Ba tích cực tiếp xúc với phim điện ảnh, Triệu Lệ Dĩnh khó 'thoát' khỏi phim cổ trang? - Ảnh 2

9. Lưu Diệc Phi có khả năng cũng sẽ tham dự đêm hội Weibo.

10. Hoa Tỷ Đệ sẽ không làm mùa tiếp theo vì mùa này rating không được như kỳ vọng. Thế nhưng, điều này không hề ảnh hưởng tới Dương Mịch.

11. Lối sống thực tế của Ngụy Đại Huân rất giống cha anh. Bây giờ cha cũng ủng hộ anh đi show nhiều hơn, vừa thoải mái, vừa có thu nhập khủng.

12. Cúc Tịnh Y cũng muốn chuyển hình, nhưng cô lại không được giới chủ lưu hý kịch tán thành, nên vẫn còn có chút gian nan.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 31/7/2022: Triệu Lộ Tư dự định góp cổ phần vào nhà đài, Trần Hiểu và Trần Nghiên Hy chuẩn bị sinh đứa thứ 2?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 31/7/2022: Triệu Lộ Tư dự định góp cổ phần vào nhà đài, Trần Hiểu và Trần Nghiên Hy chuẩn bị sinh đứa thứ 2?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (31/7/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

Xem thêm
Từ khóa:   Địch Lệ Nhiệt Ba Triệu Lệ Dĩnh sao Hoa ngữ sao Châu Á phim Trung Quốc làng sao

TIN LIÊN QUAN

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 31/7/2022: Triệu Lộ Tư dự định góp cổ phần vào nhà đài, Trần Hiểu và Trần Nghiên Hy chuẩn bị sinh đứa thứ 2?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 31/7/2022: Triệu Lộ Tư dự định góp cổ phần vào nhà đài, Trần Hiểu và Trần Nghiên Hy chuẩn bị sinh đứa thứ 2?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 29/7/2022: Triệu Lộ Tư 'nên duyên' cùng Lưu Hạo Nhiên, vết thương ở eo của Triệu Lệ Dĩnh tái phát liên tục?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 29/7/2022: Triệu Lộ Tư 'nên duyên' cùng Lưu Hạo Nhiên, vết thương ở eo của Triệu Lệ Dĩnh tái phát liên tục?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 28/7/2022: Thù lao đi show của Angela Baby giảm mạnh, phim mới của Địch Lệ Nhiệt Ba sắp chiếu?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 28/7/2022: Thù lao đi show của Angela Baby giảm mạnh, phim mới của Địch Lệ Nhiệt Ba sắp chiếu?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 27/7/2022: Lâm Chí Dĩnh bị thương rất nghiêm trọng, phim của Dương Mịch và Hứa Khải sẽ lên sóng vào tháng 8?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 27/7/2022: Lâm Chí Dĩnh bị thương rất nghiêm trọng, phim của Dương Mịch và Hứa Khải sẽ lên sóng vào tháng 8?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 26/7/2022: Triệu Lệ Dĩnh nhiều lần bị thương ở phần thắt lưng, mối quan hệ giữa Đường Yên và Hồ Ca rất tốt?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 26/7/2022: Triệu Lệ Dĩnh nhiều lần bị thương ở phần thắt lưng, mối quan hệ giữa Đường Yên và Hồ Ca rất tốt?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 25/7/2022: Dương Mịch đã mua một căn phòng ở Hoành Điếm để tiện quay phim, Phạm Băng Băng chuẩn bị kết hôn?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 25/7/2022: Dương Mịch đã mua một căn phòng ở Hoành Điếm để tiện quay phim, Phạm Băng Băng chuẩn bị kết hôn?

TIN MỚI NHẤT

Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Tâm sự gia đình 1 giờ 19 phút trước
Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Tâm sự 2 giờ 19 phút trước
Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Ngoại tình 2 giờ 49 phút trước
Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Tâm sự gia đình 3 giờ 19 phút trước
Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Tâm sự 3 giờ 49 phút trước
Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Tâm sự Eva 4 giờ 19 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Tâm sự gia đình 4 giờ 45 phút trước
Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Tâm sự Eva 5 giờ 19 phút trước
Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Tâm sự gia đình 6 giờ 19 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI