Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 25/7/2022: Dương Mịch đã mua một căn phòng ở Hoành Điếm để tiện quay phim, Phạm Băng Băng chuẩn bị kết hôn?

Sao quốc tế 25/07/2022 12:40

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (25/7/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Tình cảm của Vương Đại Lục và Thái Trác Nghi rất ổn định, hai người nếu phải ăn cơm bên ngoài đều video call cho nhau.

2. Đậu Kiêu và Hà Siêu Liên biên giờ luôn rất ổn, dù có bao nhiêu chuyện xảy ra trong thời gian vừa rồi cũng không ảnh hưởng nhiều tới họ.

3. Hiện tại, Hứa Khải đang chờ bộ phim của Ngỗng khởi quay, phim này có đầu tư khá lớn. Trên cơ bản, anh sẽ không đóng phim của công ty sản xuất.

4. Phạm Băng Băng đã chuẩn bị cho việc kết hôn.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 25/7/2022: Dương Mịch đã mua một căn phòng ở Hoành Điếm để tiện quay phim, Phạm Băng Băng chuẩn bị kết hôn? - Ảnh 1

5. Trước đó Nhạc Du Nguyên đã đóng máy, Cảnh Điềm sẽ nghỉ một thời gian, chắc tháng 9 sẽ trở lại với công việc, vào đoàn Chước Quắc Phong Lưu.

6. Mấy tháng gần đây Bạch Lộc đang đẩy nhanh tiến độ quay Ninh An Như Mộng. Ở bộ phim này cô là phiên 1, mỗi ngày các phân cảnh quay đều rất nặng, hầu như không có thời gian tham gia hoạt động thương mại.

7. Sau khi xử lý xong vết thương ở khóe mắt, Dương Mịch lập tức trở lại phim trường Hoành Điếm. Tuy rằng lúc ý chưa thể bắt đầu quay phim nhưng cô đã cùng đạo diễn bàn bạc tiến trình sắp tới. Hiện vẫn phải chờ cho vết thương của cô hồi phục chút nữa thì lịch trình quay phim mới trở lại như cũ.

8. Để thuận tiện cho việc quay phim, Dương Mịch đã trực tiếp mua một căn phòng ở Hoành Điếm

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 25/7/2022: Dương Mịch đã mua một căn phòng ở Hoành Điếm để tiện quay phim, Phạm Băng Băng chuẩn bị kết hôn? - Ảnh 2

9. Nhờ lần quay phim chung mà Bạch Vũ và Tống Tổ Nhi trở lên thân thiết với nhau, thường xuyên tương tác. Thế nhưng, xét phương diện yêu đương thì bọn họ không phải gu của đối phương.

10.  Vương Nhất Bác sẽ tham gia đêm hội điện ảnh Weibo.

11. Xác suất cao bộ phim Vụng Trộm Không Thể Giấu của Triệu Lộ Tư sẽ khởi quay vào tháng 9.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 24/7/2022: Địch Lệ Nhiệt Ba chưa thể hẹn hò vì quá bận rộn, Đặng Siêu muốn trở thành một đạo diễn?

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (24/7/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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Từ khóa:   Dương Mịch Phạm Băng Băng sao Hoa ngữ sao Châu Á làng sao

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