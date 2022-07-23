Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 23/7/2022: Triệu Lệ Dĩnh tự thực hiện cảnh hành động trong Dữ Phượng Hành, Triệu Lộ Tư thu hút tài nguyên phim nhờ Tinh Hán Xán Lạn?

Sao quốc tế 23/07/2022 12:55

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (23/7/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Viên Băng Nghiên vẫn đang ở khách sạn của Hoành Điếm.

2. Tài nguyên điện ảnh và truyền hình của Trương Nghệ Hưng chủ yếu là vai phụ, nhưng chất lượng sản xuất không tệ.

3. Đổng Khiết có ý chí kiểm soát con trai rất mạnh, với cô, con trai là số 1, nhưng con cũng phải xếp cô đầu tiên, không thể đi chơi với bạn bè hay ai khác mà bỏ bê cô. 

4. Tài nguyên điện ảnh và truyền hình của Triệu Lộ Tư đang tốt lên từng ngày, Tinh Hán Xán Lạn đã góp phần nâng tầm danh tiếng của cô. Gần đây cô đang xem xét một kịch bản thuộc thể loại hồi hộp, kịch kính. Và có thể, nam chính sẽ là Lưu Hạo Nhiên. 

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 23/7/2022: Triệu Lệ Dĩnh tự thực hiện cảnh hành động trong Dữ Phượng Hành, Triệu Lộ Tư thu hút tài nguyên phim nhờ Tinh Hán Xán Lạn? - Ảnh 1

5. Lưu Hạo Tồn đã tiếp xúc với nhà hàng Trung Hoa, nhưng tổ làm chương trình còn phải suy nghĩ đến dư luận, ekip cũng sợ cô sẽ phát ngôn sai, nên cuối cùng không đàm phán được.

6. Trong Chạy Đi Chờ Chi Bạch Lộc và Thái Từ Khôn đã xây dựng được tình bạn thân thiết, ăn ý. Có thể đi show mà

7. La Tấn từng bị chê không đẹp trai, môi thâm, dáng người không tốt. Kỳ thật, anh cũng không tự nhận mình là soái ca gì gì hết, mỗi lần chụp ảnh với fan xong, anh thường tự xem ảnh và chê sao mình lại xấu đến như thế.

8. Trong Dữ Phượng Hành Triệu Lệ Dĩnh có không ít cảnh hành động, cô đều tự mình thực hiện.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 23/7/2022: Triệu Lệ Dĩnh tự thực hiện cảnh hành động trong Dữ Phượng Hành, Triệu Lộ Tư thu hút tài nguyên phim nhờ Tinh Hán Xán Lạn? - Ảnh 2

9. Nữ ca sĩ Hồng Kông cũng có vấn đề về thuế, cô đang rất lo sợ sẽ bị điều tra.

10. Âu Dương Na Na đáng nhẽ sẽ tốt nghiệp vào năm nay nhưng vì cô ấy chưa hoàn thành xong chương trình nên chưa thể tốt nghiệp được.

11. Lý Vinh Hạo và Tỉnh Bách Nhiên có chung người đại diện, hai người sắp mở công ty chung.

12. Bộ Hai Mươi Bất Hoặc của Quan Hiểu Đồng đóng chính sẽ lên sóng vào tháng 8. Nhờ lần quay phim chung mà Bạch Vũ và Tống Tổ Nhi trở lên thân thiết với nhau, thường xuyên tương tác. Thế nhưng, xét phương diện yêu đương thì bọn họ không phải gu của đối phương.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz.

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (22/7/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh Triệu Lộ Tư sao Hoa ngữ sao Châu Á làng sao

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