Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 22/7/2022: Triệu Lộ Tư 'lấn sân' sang đóng phim điện ảnh, phim của Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn tiếp tục bị dời lịch phát sóng?

Sao quốc tế 22/07/2022 12:50

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (22/7/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Vương Đại Lục và Thái Trác Nghi đã quen nhau, chia tay rồi tái hợp như vậy trong suốt hai năm rồi. Cãi nhau rất hăng nhưng lúc ngọt ngào cũng là thật sự.

2. Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ tham gia đêm hội điện ảnh của Weibo. Tài nguyên thời trang của cô ấy rất tốt, các công tác chuẩn bị cho thảm đỏ đều đã được hoàn thành.

3. Đàn Kiện Thứ vừa cùng chương trình “Xin chào thứ 7” gia hạn hợp đồng thêm nửa năm.

4. Triệu Lộ Tư gần đây đang tiếp xúc một bộ điện ảnh đề tài tâm lý hồi hộp.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 22/7/2022: Triệu Lộ Tư 'lấn sân' sang đóng phim điện ảnh, phim của Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn tiếp tục bị dời lịch phát sóng? - Ảnh 1

5. Bộ phim “Đều là thời gian tốt đẹp” nữ chính là Ngô Thiến.

6. Bộ phim “Nhân sinh nếu như lần đầu gặp gỡ” của Lý Hiện, Xuân Hạ và Ngụy Đại Huân sẽ được chỉnh sửa lại, tiêu đề cũng sẽ được thay đổi.

7. Đặng Siêu luôn nuôi ước mơ trở thành một đạo diễn nổi tiếng và quay được một bộ phim ăn khách.

8. Tuy Viên Băng Nghiên còn chưa bị phía trên chính thức phong sát nhưng các nhà đầu tư đều tránh cô ấy ra. Tuy fan vẫn còn lên tiếng cho cô ấy nhưng sự nghiệp của Viên Băng Nghiên đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

9. Cúc Tịnh Y vừa đóng máy bộ phim “Tiên kiếm kỳ hiệp”. Bộ phim tiếp theo của cô ấy vẫn chưa được công chiếu. Trước mắt, cô ấy sẽ nhận thêm một số chương trình giải trí để lấp đầy lịch trình.

10. An Lạc Truyện của Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn phải đẩy đến kỳ nghỉ đông mới chiếu.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 22/7/2022: Triệu Lộ Tư 'lấn sân' sang đóng phim điện ảnh, phim của Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn tiếp tục bị dời lịch phát sóng? - Ảnh 2

11. Vương Nhất Bác chưa bao giờ theo đuổi Quan Hiểu Đồng. Hai người này chưa bao giờ ở bên nhau cả.

12. Gần đây để cạnh tranh 1 kịch bản hiện đại mà Dương Tử đã thay đổi hình tượng sang kiểu trường thành. Nhưng đoàn làm phim đã có lựa chọn phù hợp hơn nên cơ hội của cô ấy không lớn.

13. Show tỷ tỷ 3 đêm chung kết muốn mời Lộc Hàm trợ diễn.

14. Lý Giai Kỳ tháng 8 quay lại là tin tức giả. Cậu ấy đã bị phong s át lạnh.

15. “Thương Lan Quyết” của Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ chưa thể phát sóng, hiện tại đang xoá phần của nữ phụ Vương Duyệt Y đi.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 21/7/2022: Vương Nhất Bác đóng phim điện ảnh, Hạnh Phúc Đến Vạn Gia và Triệu Lệ Dĩnh có tên trong danh sách đề cử giải Bạch Ngọc Lan?

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (21/7/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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Từ khóa:   Địch Lệ Nhiệt Ba Triệu Lộ Tư sao Hoa ngữ Cung Tuấn sao Châu Á làng sao

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