Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 16/7/2022: Dương Tử trở thành Nữ thần Kim Ưng 2022, Đàm Tùng Vận 'nên duyên' cùng Lý Dịch Phong?

Sao quốc tế 16/07/2022 13:38

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (16/7/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Bộ phim “Trầm vụn hương phai” của Dương Tử và Thành Nghị vẫn sẽ được phát sóng trên Youku vào cuối tháng 7 như lịch chiếu cũ, không có gì thay đổi cả. Trước mắt thì Youku vẫn đang thực hiện theo kế hoạch nguyên bản, những hoạt động tuyên truyền cũng đã được bắt đầu rồi. Phần tài nguyên sau đó đang được điều chỉnh.

2. Cúc Tịnh Y hiện tại căn bản là không thiếu phim để đóng. Cô ấy làm việc rất chăm chỉ, nỗ lực bảo dưỡng nhan sắc, rất có tự giác của một thần tượng.

3. Bộ phim đề tài hiện thực “Khai đình hiện trường”, vai nam chính đang tiếp xúc với Lý Hiện và Tiêu Chiến.

4. Dương Tử vẫn rất quan tâm đến giải Kim Ưng, hiện tại cô ấy cũng là ứng cử viên cạnh tranh nhất.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 16/7/2022: Dương Tử trở thành Nữ thần Kim Ưng 2022, Đàm Tùng Vận 'nên duyên' cùng Lý Dịch Phong? - Ảnh 1

5. Sự nghiệp của Trần Vỹ Đình gần đây đang khởi sắc trở lại, hoạt động song song ở cả Hong Kong và nội địa, tài nguyên của anh ấy cũng khá tốt. Anh ấy muốn tranh thủ làm việc nhiều một chút để kiếm tiền.

6. Chấn thương của Dương Mịch không quá nghiêm trọng như mọi người nghĩ và cũng không ảnh hưởng đến công việc của cô ấy.

7. Bộ phim “Pháo hoa nhân gian của tôi” do Dương Dương và Vương Sở Nhiên tham diễn dự kiến sẽ đóng máy trong tháng này.

8. Đàm Tùng Vận và Lý Dịch Phong có thể sẽ hợp tác.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 16/7/2022: Dương Tử trở thành Nữ thần Kim Ưng 2022, Đàm Tùng Vận 'nên duyên' cùng Lý Dịch Phong? - Ảnh 2

9. Lý Dịch Phong rất quyết tâm với việc chuyển hình. Anh ấy không quan tâm nhiều đến phiên vị hay kinh phí sản xuất tác phẩm nhiều hay ít, mà càng chú ý đến chất lượng kịch bản và đội ngũ đạo diễn và biên kịch, cũng rất thận trọng trong việc lựa chọn kịch bản.

10. Vấn đề của Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn sẽ ảnh hưởng đến việc cậu ấy trở thành ứng cử viên cho các bộ phim điện ảnh, dù sao thì cậu ấy vẫn luôn được coi là lưu lượng an toàn nhất.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz.

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Từ khóa:   Dương Tử Đàm Tùng Vận Lý Dịch Phong sao Hoa ngữ sao Châu Á làng sao

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