Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 15/7/2022: Dương Mịch đang dưỡng thương ở mắt, Triệu Lệ Dĩnh và Vu Chính hợp tác làm ăn?

Sao quốc tế 15/07/2022 12:00

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (15/7/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Dịch Dương Thiên Tỉ đã rơi mất 2 hợp đồng đại ngôn sản phẩm rồi.

2. La Vân Hy hiện tại cũng rất muốn hướng lên trên phát triển, muốn hợp tác cùng các tiểu hoa lưu lượng tuyến 1 hoặc các tiểu hoa sau 85, nhưng không tìm được cơ hội nào cả. Những kịch bản được gửi đến anh ấy đều là những bộ phim muốn dùng anh ấy để dẫn dắt nữ chính.

3. Bộ phim “Thỉnh quân” của Nhậm Gia Luân vẫn chưa qua được vòng xét duyệt thứ hai, vì vậy khán giả vẫn còn phải chờ thêm một đoạn thời gian nữa.

4. Dương Mịch đã được chuyển đến một trung tâm chăm sóc sắc đẹp tư nhân, cô đã tìm được một bác sĩ nổi tiếng để giúp mình xử lý vết sẹo làm đẹp.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 15/7/2022: Dương Mịch đang dưỡng thương ở mắt, Triệu Lệ Dĩnh và Vu Chính hợp tác làm ăn? - Ảnh 1

5. Tống Tổ Nhi trước đây muốn thay đổi công ty nhưng không thành công, mặc dù ở lại nhưng cô ấy không muốn giúp công ty mang người mới.

6. Cúc Tịnh Y không dự định sẽ công khai chuyện yêu đương. Cô ấy cảm thấy mình cần duy trì hình tượng hoàn mỹ với người hâm mộ. Chỉ khi nào kết hôn thì cô ấy mới công bố chính thức.

8. Triệu Lệ Dĩnh và Vu Chính cũng thường xuyên ăn tối riêng và cả hai đã cùng nhau đầu tư vào các công ty.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 15/7/2022: Dương Mịch đang dưỡng thương ở mắt, Triệu Lệ Dĩnh và Vu Chính hợp tác làm ăn? - Ảnh 2

9. Bộ phim “Hạnh phúc đến vạn gia” của Triệu Lệ Dĩnh chưa đạt mức kỳ vọng, song cô ấy vẫn có sức hút nhất định ở mảnh phim truyền hình. Trước mắt, thành tích này vẫn chưa đủ vẫn chắc để làm cô ấy chuyển hình thành công.

10. Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư có quan hệ rất tốt, họ thường xuyên đùa giỡn với nhau trên phim trường. Triệu Lộ Tư rất thân thiện, Ngô Lỗi cũng là một quý ông tinh tế.

11. Trương Dịch vào đoàn làm phim “Mãn giang hồng” của đạo diễn Trương Nghệ Mưu.

12. Dương Tử đến "Hello Saturday" chủ yếu là vì muốn hợp tác sâu với Xoài và tích cực giành giải "Nữ Thần Kim Ưng", cô ấy vẫn còn hy vọng trong năm nay.

13. Đường Yên bây giờ không quan tâm đến phòng làm việc của cô ấy, các nghệ sĩ của công ty đều đang sắp xếp tài nguyên từ La Tấn.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 14/7/2022: Angela Baby hiện chưa muốn đi thêm bước nữa sau khi ly hôn, Dương Mịch chỉ bị thương nhẹ ở mắt?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 14/7/2022: Angela Baby hiện chưa muốn đi thêm bước nữa sau khi ly hôn, Dương Mịch chỉ bị thương nhẹ ở mắt?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (14/7/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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Từ khóa:   Dương Mịch Triệu Lệ Dĩnh Sao Hoa ngữ sao Châu Á làng sao

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