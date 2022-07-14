Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 14/7/2022: Angela Baby hiện chưa muốn đi thêm bước nữa sau khi ly hôn, Dương Mịch chỉ bị thương nhẹ ở mắt?

Sao quốc tế 14/07/2022 12:30

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (14/7/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. "Thương Lan Quyết" của Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ sẽ bị hoãn chiếu.

2. Vương Nhất Bác sẽ tham gia một số hoạt động sau khi bộ phim kết thúc trong tháng này. Anh ấy sẽ điều chỉnh một thời gian ngắn trước khi bước vào bộ phim tiếp theo.

3. Trần Đô Linh có EQ rất cao, chỉ cần đã từng làm việc với cô ấy, dù chỉ mới tiếp xúc 1 lần thì cô ấy cũng có thể nhớ được tên của đối phương.

4. Dương Mịch chỉ bị thương nhẹ ở mí mắt, giờ đây công nghệ y tế có thể không để lại sẹo hay ảnh hưởng đến tiến độ của đoàn phim. Cô ấy sẽ không bỏ vai trong "Hồ Yêu", dự án này sẽ không thể bắt đầu nếu như không có cô ấy.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 14/7/2022: Angela Baby hiện chưa muốn đi thêm bước nữa sau khi ly hôn, Dương Mịch chỉ bị thương nhẹ ở mắt? - Ảnh 1

5. Sau khi bộ phim “Trường nguyệt tẫn minh” đóng máy, La Vân Hi đã không tham gia đoàn phim nào nữa. Anh ấy dự định sẽ dành thời gian để nghỉ ngơi và điều chỉnh lại trạng thái của mình.

6. Mối quan hệ giữa Bạch Vũ và Lưu Manh Manh vẫn đang rất ổn định.

7. Hiện giờ Bạch Kính Đình đang là mục tiêu của rất nhiều chương trình giải trí. Nhưng anh ấy đã từ chối hầu hết những lời mời này vì muốn tập trung vào việc quay phim.

8. Angela Baby hiện tại độc thân, chưa muốn đi thêm bước nữa sau khi ly hôn với Huỳnh Hiểu Minh.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 14/7/2022: Angela Baby hiện chưa muốn đi thêm bước nữa sau khi ly hôn, Dương Mịch chỉ bị thương nhẹ ở mắt? - Ảnh 2

9. Lưu Canh Hồng và vợ nhận được không ít lời mời tham gia các show chương trình với giá cát-xê không hề thấp. Dù anh ấy đã từ chối một số chương trình rồi, nhưng vẫn có những tổ tiết mục rất kiên trì. Nhất là khi anh ấy đã xuất hiện trên một nền tảng, thì các nền tảng khác càng muốn mời được anh ấy.

10. Doanh thu phòng vé phim của Chu Nhất Long ở mức tốt, thậm chí còn tốt hơn cả những gì các nhà làm phim mong đợi.

11. "Nhà hàng Trung Hoa 6" đã bắt đầu. Các khách mời thường trú của mùa này bao gồm Huỳnh Hiểu Minh, Doãn Chính, Trần Lập Nông, Chương Nhược Nam, Đàm Tùng Vận, Trương Nhược Quân.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz.

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (13/7/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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