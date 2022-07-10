Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 10/7/2022: Dương Mịch bị thương ở mắt, Phạm Băng Băng đã âm thầm đăng ký kết hôn?

Sao quốc tế 10/07/2022 11:56

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (10/7/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Cư dân mạng đã chọn ra 4 sao nữ có nhan sắc nhất trong số các tiểu hoa 95: Châu Dã, Trương Tịnh Nghi, Vương Sở Nhiên, Lưu Hạo Tồn.

2. Cúc Tịnh Y trước đây đã từng học chuyên về trang điểm, cô ấy cũng vẽ rất đẹp.

3. Nữ phụ của phim "Hồ yêu tiểu hồng nương" vốn là của Chúc Tự Đan, nhưng bị Viên Băng Nghiên giữa đường nhảy ra cướp mất, hiện giờ phía sản xuất phim lại mời lại Chúc Tự Đan cho vai này.

4. Dương Mịch bị thương ở mắt khi quay show "Trốn thoát khỏi mật thất", hiện tại người hâm mộ đang đợi phản hồi từ phòng làm việc để nhận thông tin chính thức.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 10/7/2022: Dương Mịch bị thương ở mắt, Phạm Băng Băng đã âm thầm đăng ký kết hôn? - Ảnh 1

5. Trần Vỹ Đình cùng Hà Tuệ có ý định công khai yêu đương, hai người bây giờ vẫn đang xem xét phản ứng của công chúng.

6. Dịch Dương Thiên Tỉ đã xoá hết mấy bài marketing về thi cử, chuyện của cậu ấy đã khiến bên trên chú ý rồi.

7. Trần Nghiên Hy bị viêm mũi rất nghiêm trọng, Trần Hiểu lại cứ luôn hút thuốc trước mặt cô ấy.

8. Phạm Băng Băng gần đây đang chuẩn bị mang thai, cô và bạn trai đã âm thầm đi đăng ký kết hôn.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 10/7/2022: Dương Mịch bị thương ở mắt, Phạm Băng Băng đã âm thầm đăng ký kết hôn? - Ảnh 2

9. Bành Dục Sướng năm nay đang chuẩn bị tổ chức hôn lễ, cậu và bạn gái đã đăng ký kết hôn rồi.

10. Phía làm phim "Mộng Hoa Lục" vốn định tung mấy cảnh hôn, cảnh người lớn của Lưu Diệc Phi và Trần Hiểu coi như là hậu trường để phát sóng, nhưng bị ekip của Trần Hiểu ngăn lại.

11. La Vân Hi gần đây không tham gia quay phim vì phải điều chỉnh cơ thể, giai đoạn này cũng không có kịch bản phù hợp. Hiện tại anh ấy không muốn quay đề tài thần tượng mà muốn tìm những kịch bản có chiều sâu.

12. Viên Băng Nghiên so đo với Đặng Luân xem ai tệ hơn sau lùm xùm trốn thuế. Bởi vì Viên Băng Nghiên đến giờ vẫn cứng miệng, ekip của cô không chỉ lôi Đặng Luân ra để so sánh mà thậm chí còn lập hẳn bảng biểu kê khai trốn thuế, thông qua việc này chứng minh số tiền mình trốn thuế rất thấp, không đáng là bao.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 9/7/2022: Triệu Lệ Dĩnh vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với Vu Chính, Châu Tấn bắt đầu 'chán diễn'?

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (9/7/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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Từ khóa:   Dương Mịch Phạm Băng Băng sao Hoa ngữ sao Châu Á làng sao

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