Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 6/7/2022: Dương Mịch nhiều lần thỏa hiệp với Lưu Khải Uy để đưa con gái đi học?

1. Hình tượng của Vương Nhất Bác được duy trì tương đối tốt, đánh giá chung trong ngành khá tích cực, vì vậy có nhiều lời mời tài nguyên chủ lưu hơn.

3. Hứa Khải và các nghệ sĩ nữ của Vu Chính về cơ bản sẽ không còn hợp tác nữa, anh ấy quan tâm hơn đến các nguồn lực bên ngoài.

2. La Vân Hi và Chương Nhược Nam sẽ hợp tác trong một bộ phim.

4. "Mật Thất 4" chính thức công bố sự trở lại với đội hình: Dương Mịch, Đại Trương Vỹ, Hoàng Minh Hạo, Trương Quốc Vỹ, Trần Vỹ Đình, Bành Dục Sướng...

5. Dương Mịch muốn con gái của mình - bé Tiểu Gạo Nếp đến đại lục để học tập, cô đã thỏa hiệp rất nhiều điều kiện với Lưu Khải Uy.

6. Các diễn viên chính của web drama "Duyệt Lai" dự kiến: Ngưu Tuấn Phong, Hồ Băng Khanh.

7. Nữ chính của "Sao trời biển rộng" ban đầu là Lưu Hạo Tồn, sau khi danh tiếng giảm sút đã được thay thế bằng Trương Tuyết Nghênh.

8. Giả Nãi Lượng đã mời Cung Tuấn làm khách mời trong phòng livestream của anh ấy. Anh ấy muốn Cung Tuấn tăng nhiệt cho phòng livestream của mình.

9. Phim mới của Đặng Siêu, Tôn Lệ có một vai khách mời.

10. Nguỵ Đại Huân không còn tham gia chương trình tạp kỹ nữa. Vài năm trở lại đây, quá nhiều chương trình tạp kỹ khiến tư cách của diễn viên ngày càng suy yếu và việc nhận show trở nên khó khăn, anh ấy muốn trở lại với con đường diễn viên và phát triển tốt. Bây giờ anh ấy không chọn vai hay phân vị, anh ấy chỉ muốn thực hiện các dự án tốt để trau dồi bản thân.

11. Trương Tân Thành hiện đang độc thân, anh ấy vừa chia tay với người yêu cũ.

12. Phiên bản điện ảnh của "Sét Hòn" thảo luận về Dương Tử, các nhà đầu tư sẵn sàng chia cổ phần cho cô ấy.

13. Đường Yên đã có hai buổi quay quảng cáo tại Thượng Hải vào tháng 7.

14. Con gái lớn của Uông Phong sắp ra mắt và đã ký hợp đồng với một công ty thu âm, anh ấy cũng đã tìm được nhà sản xuất tốt cho con gái.

15. "Trường Lăng" thảo luận nam chính Lộc Hàm, lần này anh không trực tiếp bác bỏ, thậm chí còn đọc kịch bản.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz.