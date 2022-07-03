Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 3/7/2022: Địch Lệ Nhiệt Ba cạnh tranh gay gắt để giành vai chính, Đặng Luân sẽ tái xuất vào tháng 7?

Sao quốc tế 03/07/2022 13:13

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (3/7/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Bộ phim tiên hiệp có sự hợp tác của Tiêu Chiến và Nhậm Mẫn cũng sắp được công chiếu rồi. Nhà làm phim và các bên đã tiến hành chiêu thương, cùng lúc đó cũng bắt đầu công tác tuyên truyền.

2. Địa vị và nhân khí của Bạch Kính Đình và Trịnh Hợp Huệ Tử hiện tại không quá tương đồng, vì vậy việc hợp tác lần hai là rất khó.

3. Hai tiểu hoa sau 95 Châu Dã và Trương Tịnh Nghi, một người đang đi theo Lý Băng Băng, một người được Châu Tấn dẫn dắt. Tuy rằng hai người này không quá thân thiết, nhưng trên thị trường thì hai người này luôn được nhắc đến cùng nhau. Thực tế thì những tiểu hoa mới như họ, nếu có thể buộc chặt cùng phát triển thì rất có lợi trong việc phát triển danh tiếng.

4. Địch Lệ Nhiệt Ba hiện tại đang đàm phán bộ phim “Nữ cảnh sát trưởng”. Vai diễn trong bộ phim này đang được cạnh tranh rất gay gắt, không chỉ có cô ấy đang tiếp xúc với đoàn phim.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 3/7/2022: Địch Lệ Nhiệt Ba cạnh tranh gay gắt để giành vai chính, Đặng Luân sẽ tái xuất vào tháng 7? - Ảnh 1

5. Thái Từ Khôn sẽ xuất hiện trên một bìa tạp chí ELLE, các công việc quay chụp đã được hoàn tất.

6.  Những chuyện cũ của Vương Âu đã không còn ảnh hưởng gì đến tài nguyên của cô ấy nữa. Cô ấy có người chống lưng, sống như cá gặp nước vậy.

7. Cúc Tịnh Y đã đổi đoàn đội marketing gần đây, hiệu quả rất không tồi.

8. Đặng Luân sắp lộ diện, anh ấy dự tính tháng 7 sẽ tổ chức một buổi gặp mặt fan, nhưng không có dự tính sẽ trở lại showbiz.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 3/7/2022: Địch Lệ Nhiệt Ba cạnh tranh gay gắt để giành vai chính, Đặng Luân sẽ tái xuất vào tháng 7? - Ảnh 2

9. Thành Nghị khi vào đoàn quay phim thì trên cơ bản gia đình của anh ấy đều đi theo. Em gái của anh ấy cũng là một người trong đoàn đội, phụ trách một phần công việc.

10. Mặc dù thiết lập nhân vật và diễn xuất của Lâm Duẫn trong “Mộng hoa lục” đã gây ra nhiều tranh cãi. Nhưng thực tế thì việc này cũng giúp cô ấy gia tăng rất nhiều nhiệt độ và đề tài. Cũng được xem là như đã thu hoạch được ích lợi.

11. Tài nguyên của Âu Dương Na Na hiện đang rất tốt và đem về cho cô ấy không ít tiền.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz.

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (2/7/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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Từ khóa:   Địch lệ Nhiệt Ba sao Hoa ngữ sao Châu Á phim Trung Quốc

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