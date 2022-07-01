Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 1/7/2022: Ngô Thiến hiện được công ty giải trí nổi tiếng săn đón, Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh luôn phân chia công việc chăm sóc con?

2. Mộng Hoa Lục quả thật có kế hoạch làm phần 2, nhưng xét thực tế chính là kịch bản mùa 2 chưa viết, mà có viết thì cũng chẳng biết nên xây dựng tình tiết thế nào.

1. Quan Hiểu Đồng là trụ cột của gia đình. Toàn bộ gia đình của cô ấy đều dựa vào công việc của cô ấy nuôi sống.

4. Sau khi ly hôn, Ngô Thiến lại trở thành gương mặt được công ty giải trí Hoa Sách săn đón.

5. Lưu Thi Thi và Lý Hiện sắp có bìa tạp chí chung.

6. Phiên bản điện ảnh của Tia Chớp Hình Cầu đang tiếp xúc Dương Tử, nhà đầu tư còn sẵn sàng chia cổ phần nếu cô gật đầu.

7. Có rất nhiều chương trình muốn tìm Dịch Dương Thiên Tỉ, nhưng anh không có thời gian.

8. Nhờ có "Góc khuất trong bóng tối", Từ Mộng Khiết đã có được nhiều lợi thế khá lớn, hình tượng em gái ngọt ngào của cô ấy gần như đã được cố định, bộ tiếp theo của cô ấy vẫn chọn là một bộ ngọt ngào, nhẹ nhàng.

9. Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh luôn phân chia rõ ràng, ai có thời gian, ai không đi quay, ai sẽ trông con, tất cả đều lập thành lịch trình. Việc này chính là cố tình để cho ông bà nội nhìn thấy.

10. Bộ Trầm Vụn Hương Phai của Dương Tử và Thành Nghị dự kiến phát sóng vào ngày 22/07.

11. Dương Mịch muốn đưa Tiểu Gạo Nếp sang đại lục học, vì thế cô đã thỏa hiệp rất nhiều điều kiện với Lưu Khải Uy.

12. Mối quan hệ của Tống Tổ Nhi và Bạch Vũ rất tốt. Nhưng họ từ trong phim ra ngoài đời đều chỉ là tình anh em, không liên quan đến ái tình.

13. Sự nghiệp của Liễu Nham đang khởi sắc trở lại. Có nhiều dự án tìm đến cô hơn, cô ấy cũng không quá kén chọn, không cố chấp với phiên vị và thời lượng diễn.