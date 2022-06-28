Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 28/6/2022: Phạm Băng Băng chuẩn bị kết hôn và sinh con, Vương Nhất Bác sắp có đại ngôn mới?

Sao quốc tế 28/06/2022 12:30

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (28/6/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Triệu Lệ Dĩnh hiện đang quay "Dữ Phượng Hành", cô ấy có thể sẽ đi ghi hình một chương trình giải trí vào giữa chừng.

2. Hứa Khải sẽ tham gia 1 tập "Trốn Thoát Khỏi Mật Thất".

3. Tài nguyên thời trang của Âu Dương Na Na vẫn khá tốt, nhưng không có nhiều kịch bản phim cho cô ấy.

4. Ban đầu "Hoa Tỷ Đệ" không có ý định ghép couple của Dương Mịch và Hàn Đông Quân, nhưng có vẻ như phản ứng gần đây rất tốt, ekip chương trình đã có ý định đó.

5. Phạm Băng Băng đã không còn cách nào tái xuất, giờ chỉ nghĩ đến nhanh chóng kết hôn sinh con.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 28/6/2022: Phạm Băng Băng chuẩn bị kết hôn và sinh con, Vương Nhất Bác sắp có đại ngôn mới? - Ảnh 1

6. Triệu Lộ Tư sẽ ghi hình tập cuối của Keep Running.

7. "Mộng Hoa Lục" của Lưu Diệc Phi và Trần Hiểu thực sự muốn làm phần hai, đoàn phim cũng đang cố gắng để giữ dàn diễn viên ban đầu, nhưng lịch trình của họ khá kín.

8. Vương Nhất Bác tiếp theo có đại ngôn mới.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 28/6/2022: Phạm Băng Băng chuẩn bị kết hôn và sinh con, Vương Nhất Bác sắp có đại ngôn mới? - Ảnh 2

9. Chị gái của Ngô Lỗi cũng đóng một vai nhỏ trong bộ phim mới của cậu ấy.

10. "Nhà hàng Trung Hoa 6" đang trong quá trình chuẩn bị. Hiện tại, các thành viên cố định dự tính mời: Huỳnh Hiểu Minh, Trương Nhược Quân, Đàm Tùng Vận, Trần Lập Nông và các khách mời: Triệu Lệ Dĩnh, Dương Tử, Vương Tuấn Khải, Tống Á Hiên, Đinh Chân, Lý Thấm.

Nguồn: Góc nhỏ đu Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 27/6/2022: Dương Mịch và Hứa Khải không liên lạc riêng tư, Dương Tử thứ sức đóng phim điện ảnh?

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (27/6/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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