Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 25/6/2022: Cảnh Điềm tiếp xúc với 'Kiều Tàng' sau Dương Mịch, Dương Dương đợi đến lúc kết hôn mới công khai?

2. Hiện tại Lâm Duẫn giống như một blogger làm đẹp , thỉnh thoảng cô ấy lại chia sẻ kiến thức chăm sóc da , những mẹo nhỏ để make up, cũng có rất nhiều thương hiệu liên hệ cô ấy nhờ quảng cáo, tiền nhận được mỗi năm có khi ngang hàng với đóng phim.

4. Cảnh Điềm vẫn là nữ diễn viên tiềm lực. Kĩ năng của cô ấy vẫn được đánh giá khá cao, nên có hạng mục nào tốt thường đẩy cho cô ấy. Gần đây, Cảnh Điềm đang tiếp xúc với "Kiều Tàng" sau Dương Mịch.

3. "Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương Nguyệt Hồng Thiên" có rất nhiều mỹ nữ tham gia, ngoài Trần Đô Linh, Viên Băng Nghiên và Chúc Tự Đan, Trần Dao cũng đã ký hợp đồng.

5. Hiện tại, Dương Tử đang có một bộ cổ trang tạm định hợp tác với Dương Dương, nhưng cô ấy vẫn chưa quyết định nhận hay không. "Trầm Hương Như Tiết" tạm định phát sóng vào mùa hè, dự kiến vào giữa tháng 7.

6. Dương Tử đi theo cả 2 đường lưu lượng và thực lực, hiện tại “Trầm hương như tiết” và “Trường tương tư” đều được ưu tiên.

7. Lưu Thi Thi sẽ tham gia vai khách mời trong phim điện ảnh của Ngô Kỳ Long

8. Dương Dương sẽ đợi đến lúc kết hôn mới công khai, còn giai đoạn yêu đương anh ấy sẽ bảo mật tuyệt đối.

9. Đàm Tùng Vận tiếp xúc phim đại nữ chủ “Tích hoa chỉ”

10. Thanh Xuân Hoàn Du Ký 4 định mời: Lãng Lãng, Tạ Na, Phạm Thừa Thừa, Uông Tô Lang, Dương Địch, Mã Thiên Vũ

11. Khách mời “Nhà hàng Trung Hoa 6”: Huỳnh Hiểu Minh, Ân Đào, Trương Nhược Quân, Đàm Tùng Vận, Trần Lập Nông

12. Dịch Dương Thiên Tỉ và Lưu Hạo Tồn chỉ là những đồng nghiệp bình thường

13. Anh Hùng Đôn Hoàng của đạo diễn Tào Thuẫn đang tiếp xúc với Lý Hiện

Nguồn: Góc nhỏ đu Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz.