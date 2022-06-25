Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 25/6/2022: Cảnh Điềm tiếp xúc với 'Kiều Tàng' sau Dương Mịch, Dương Dương đợi đến lúc kết hôn mới công khai?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (25/6/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.
- Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 23/6/2022: Dương Tử nhận một bộ phim điện ảnh, Lưu Thi Thi bất hòa với gia đình chồng?
- Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 22/6/2022: Dương Mịch vẫn gửi phí nuôi con cho Lưu Khải Uy, Hứa Khải 'nên duyên' với Lưu Diệc Phi trong dự án mới?
1. Khách mời của Lễ kỷ niệm 130 năm thành lập VOGUE: Dương Mịch, Angelababy, Lý Vũ Xuân, Nghê Ny
2. Hiện tại Lâm Duẫn giống như một blogger làm đẹp, thỉnh thoảng cô ấy lại chia sẻ kiến thức chăm sóc da, những mẹo nhỏ để make up, cũng có rất nhiều thương hiệu liên hệ cô ấy nhờ quảng cáo, tiền nhận được mỗi năm có khi ngang hàng với đóng phim.
3. "Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương Nguyệt Hồng Thiên" có rất nhiều mỹ nữ tham gia, ngoài Trần Đô Linh, Viên Băng Nghiên và Chúc Tự Đan, Trần Dao cũng đã ký hợp đồng.
4. Cảnh Điềm vẫn là nữ diễn viên tiềm lực. Kĩ năng của cô ấy vẫn được đánh giá khá cao, nên có hạng mục nào tốt thường đẩy cho cô ấy. Gần đây, Cảnh Điềm đang tiếp xúc với "Kiều Tàng" sau Dương Mịch.
5. Hiện tại, Dương Tử đang có một bộ cổ trang tạm định hợp tác với Dương Dương, nhưng cô ấy vẫn chưa quyết định nhận hay không. "Trầm Hương Như Tiết" tạm định phát sóng vào mùa hè, dự kiến vào giữa tháng 7.
6. Dương Tử đi theo cả 2 đường lưu lượng và thực lực, hiện tại “Trầm hương như tiết” và “Trường tương tư” đều được ưu tiên.
7. Lưu Thi Thi sẽ tham gia vai khách mời trong phim điện ảnh của Ngô Kỳ Long
8. Dương Dương sẽ đợi đến lúc kết hôn mới công khai, còn giai đoạn yêu đương anh ấy sẽ bảo mật tuyệt đối.
9. Đàm Tùng Vận tiếp xúc phim đại nữ chủ “Tích hoa chỉ”
10. Thanh Xuân Hoàn Du Ký 4 định mời: Lãng Lãng, Tạ Na, Phạm Thừa Thừa, Uông Tô Lang, Dương Địch, Mã Thiên Vũ
11. Khách mời “Nhà hàng Trung Hoa 6”: Huỳnh Hiểu Minh, Ân Đào, Trương Nhược Quân, Đàm Tùng Vận, Trần Lập Nông
12. Dịch Dương Thiên Tỉ và Lưu Hạo Tồn chỉ là những đồng nghiệp bình thường
13. Anh Hùng Đôn Hoàng của đạo diễn Tào Thuẫn đang tiếp xúc với Lý Hiện
Nguồn: Góc nhỏ đu Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz.