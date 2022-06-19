Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 19/6/2022: Tiểu thuyết nổi tiếng 'Khó Dỗ Dành' nhắm Vạn Bằng là nữ chính, Dương Tử muốn hợp tác cùng Trần Hiểu?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (19/6/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Dự án Người Phụ Nữ Độc Thân của Tân Lệ đã tiếp xúc với Triệu Lệ Dĩnh từ tháng 5, nhưng hiện giờ vẫn chưa chốt được.

2. Anh Trai Vượt Mọi Chông Gai đã mời được Lộc Hàm, điều kiện trao đổi cực tốt.

3. Đỗ Hải Đào hiện giờ rất chuyên chú kiếm tiền, tập luyện, không thì cũng đi ân ái.

4. Nữ chính của bộ phim "Khó Dỗ Dành" có thể là Vương Sở Nhiên hoặc Vạn Bằng.

5. Trước mắt tương lai của Ngô Lỗi chưa được định, nhưng đại khái anh muốn sẽ phát triển ở dòng phim cổ trang, đặc biệt phim võ hiệp.

6. Nam nữ chính của dự án Vân Chi Vũ, tạm định Viên Băng Nghiên, Trương Lăng Hách.

7. Quan Hiểu Đồng không giỏi giao tiếp xã hội, cô chỉ thích chơi với một nhóm bạn thôi.

8. Thấy sự nghiệp Trần Hiểu đang lên, Dương Tử cũng muốn hợp tác với anh.

9. Bộ Anh Hùng Xã Điêu sắp được làm lại.

10. Điền Hi Vi cũng được xếp vào hàng tiểu công chúa, điều kiện gia đình không tệ, tuy không phải người trong giới giải trí nhưng sẽ không để cô phải chịu khổ với cái nghề này.

11. Sắp tới Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư sẽ tích cực kết hợp để tuyên truyền hơn, có thể hai người còn cùng nhau lên tạp chí.

12. "Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương": Dương Mịch, Cung Tuấn dự kiến khởi quay vào tuần sau.

13. Không dễ để Dương Tử có thể chuyển hẳn sang màn ảnh rộng, bởi vì gương mặt của cô ấy quá kén góc độ.

Nguồn: Góc nhỏ đu Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tin-tuc-dua-cbiz-ngay-19-6-2022-tieu-thuyet-noi-tieng-kho-do-danh-nham-van-bang-la-nu-chinh-duong-tu-muon-hop-tac-cung-tran-hieu-477529.html