Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 15/6/2022: Địch Lệ Nhiệt Ba trở thành nữ chính dự án phim trọng điểm, giá trị thương mại của Dương Tử top đầu nhóm tiểu hoa 90?

Sao quốc tế 15/06/2022 20:40

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (15/6/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Phim tiếp theo của Triệu Lệ Dĩnh là 1 tác phẩm hiện đại.

2. Kịch bản của Kiều Tàng hẳn rất dài, riêng tiểu thuyết nguyên tác đã hơn 70 ngàn chữ, phải chia thành 53 tập. Thế nhưng trước mắt, vẫn chưa thể xác định đội hình diễn viên. Cho dù Dương Mịch không đóng chính thì nữ chính cũng thuộc về một ngôi sao của Gia Hành.

3. Sức ảnh hưởng của Vương Tâm Lăng đã bắt đầu giảm.

4. Dự án phim S+ (phim trọng điểm) nhắm trúng Đàn Kiện Thứ đóng nam chính, còn nữ chính đang tiếp xúc với Địch Lệ Nhiệt Ba.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 15/6/2022: Địch Lệ Nhiệt Ba trở thành nữ chính dự án phim trọng điểm, giá trị thương mại của Dương Tử top đầu nhóm tiểu hoa 90? - Ảnh 1

5. Bộ phim tiếp theo của Trần Hiểu có lẽ vẫn là cổ trang, nữ chính đang tiếp xúc với Dương Tử. Thù lao của Trần Hiểu cũng không có biến động lớn, chỉ bằng Mộng Hoa Lục thôi.

6. Ngoài Trường Lãng, Lưu Diệc Phi sẽ có một bộ phim hiện đại nữa, hiện đã bàn bạc xong, dự kiến năm sau sẽ khởi động. Nam chính hiện đang tiếp xúc Triệu Hựu Đình.

7. Trần Vỹ Đình sở hữu 5, 6 căn nhà ở Hồng Kông. những ngôi nhà chủ yếu đều có diện tích vừa và nhỏ, để cho thuê.

8. Hoàn toàn có thể kỳ vọng Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ giành được giải Kim Kê, bởi vì hạng mục anh được để cử chủ yếu dựa vào bỏ phiếu.

9. Giá trị thương mại của Dương Tử hiện thuộc top đầu trong nhóm tiểu hoa 90.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 15/6/2022: Địch Lệ Nhiệt Ba trở thành nữ chính dự án phim trọng điểm, giá trị thương mại của Dương Tử top đầu nhóm tiểu hoa 90? - Ảnh 2

10. Cha của Dương Tử muốn đầu tư một bộ phim để cô ấy hợp tác với Vương Nhất Bác. Đoàn đội Vương Nhất Bác cũng chưa từ chối, phim này đề tài khá ổn, đáng để đóng. Mà phiên vị thì Dương Tử cũng đang chủ động nhường, chỉ cần có thành ý hợp tác là được.

11. Phạm Thừa Thừa muốn nhận một bộ phim ngôn tình thần tượng.

12. Đoàn đội của Lưu Học Nghĩa đang chuẩn bị để quảng cáo anh là gương mặt lọt top “Tân Thiên nhai tứ mỹ”.

Nguồn: Góc nhỏ đu Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 14/6/2022: Dương Mịch và Hoàng Minh Hạo có quan hệ rất tốt, Triệu Lệ Dĩnh đang độc thân?

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (14/6/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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