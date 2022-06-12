Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 12/6/2022: Triệu Lệ Dĩnh đặt hết tâm huyết vào 'Dữ Phượng Hành', Đàm Tùng Vận đóng phim cổ trang đại nữ chủ?

Sao quốc tế 12/06/2022 21:01

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (12/6/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Lưu Diệc Phi thích những người đàn ông trưởng thành, có chính kiến.

2. Gần đây đoàn đội của Từ Hải Kiều đang mượn cơ hội để giẫm một nam diễn viên kỳ cựu nào đó, còn chạy bản thảo tỏ vẻ mình trẻ hơn đối phương, khiến bên kia rất tức giận, đã âm thầm cảnh cáo anh.

3. Lưu Thi Thi muốn đổi nam chính của Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương, từ Lưu Vũ Ninh thành Trần Hiểu. Tuy nhiên giờ Trần Hiểu không có ý định đóng phim cổ trang nữa, còn Lưu Vũ Ninh đã quyết theo đến cùng. Cho nên bây giờ phim chưa thể khởi động.

4. Đoàn đội Trương Tử Phong rất không hài lòng về cô, cô là kiểu người tâm cơ chứ không phải ngoan ngoãn nghe lời.

5. Dù không được mong đợi nhưng Triệu Lệ Dĩnh lại đặt hết tâm huyết vào Dữ Phượng Hành, cô đã tập luyện từ tháng 5 tới giờ.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 12/6/2022: Triệu Lệ Dĩnh đặt hết tâm huyết vào 'Dữ Phượng Hành', Đàm Tùng Vận đóng phim cổ trang đại nữ chủ? - Ảnh 1

6. Đoàn đội thường chuẩn bị cho Chu Nhất Long những bộ đồ mặc lên trông khá trẻ, nhưng anh lại thích kiểu trưởng thành “lão cán bộ” hơn.

7. Hoàng Tử Thao tính khí thất thường, lúc thì thích dỗ dành, lúc lại thích bị người ta hung dữ một phen, nhưng lắm khi lại rất thích nghe lời khuyên.

8. Bộ Vô Ưu Độ của Nhậm Gia Luân và Tống Tổ Nhi sẽ khởi quay vào cuối tháng 6, dự kiến tốn 4 tháng ghi hình.

9. Street Dance 5 bắt đầu ghi hình, hiện Lưu Vũ Hân, Hàn Canh và Vương Nhất Bác đã đến trường quay.

10. Đàm Tùng Vận có rất nhiều tài nguyên phim cổ trang đại nữ chủ.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 12/6/2022: Triệu Lệ Dĩnh đặt hết tâm huyết vào 'Dữ Phượng Hành', Đàm Tùng Vận đóng phim cổ trang đại nữ chủ? - Ảnh 2

11. Quan hệ hiện giờ có Lý Băng Băng và Na Trát vô cùng tốt, có điều gì tỷ tỷ đều gọi em gái trước tiên, không khí cực kỳ vui vẻ.

12. Trần Hiểu và Trần Nghiên Hy vẫn đang rất hạnh phúc

13. La Nhất Châu sẽ trở thành thường trú của Thanh Xuân Du Hoàn Ký.

14. Đoàn đội của Trương Tử Phong trước đây từng là việc với Nghê Ni.

Nguồn: Góc nhỏ đu Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz.

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (10/6/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh Đàm Tùng Vận sao Hoa ngữ sao Châu Á làng sao phim Trung Quốc

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