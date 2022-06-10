Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 10/6/2022: Cảnh Điềm suy sụp sau lùm xùm phạt tiền quảng cáo, Châu Đông Vũ thay thế Dương Tử làm đại diện nền tảng Tencent?

Sao quốc tế 10/06/2022 14:38

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (10/6/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Phạm Băng Băng có một bìa tạp chí trong nước. Lần trước cổ chọn ảnh bìa xong thì bị cấm in số lượng lớn, lần này sẽ thử xem có quay lại được không.

2. Mạn Hồng Giang của Dịch Dương Thiên Tỉ cuối tháng này sẽ khai máy.

3. Vụ của Lưu Hạo Tồn là tự biên tự diễn, đang tranh thủ tẩy trắng trước giải Bách Hoa. Trương Nghệ Mưu cho cổ S+ tiên hiệp phim truyền hình để cải thiện danh tiếng người qua đường nhưng cổ ngại mệt nên từ chối.

4. Ngô Lỗi bởi vì từ nhỏ đã vào đoàn phim nên thường đối mặt với cảm giác thiếu an toàn, lúc ở khách sạn cậu ấy sẽ phải bật đèn mới có thể ngủ được, trợ lý phải ở phòng ngay kế bên.

5. Cảnh Điềm gần đây vì chuyện đại ngôn mà rất suy sụp.

 Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 10/6/2022: Cảnh Điềm suy sụp sau lùm xùm phạt tiền quảng cáo, Châu Đông Vũ thay thế Dương Tử làm đại diện nền tảng Tencent? - Ảnh 1

6. Tiên Kiếm 6 với dàn diễn viên chính là Hứa Khải, Ngu Thư Hân, Cúc Tịnh Y.

7. Lý Hiện bây giờ đi theo đường diễn viên, không đi đường lưu lượng. Anh ấy không đi show, hạn chế xuất hiện, muốn tạo mối quan hệ tốt với các đạo diễn lớn.

8. Vị trí người Đại diện của nền tảng Tencent đã được thay thế, người thay thế vị trí của Dương Tử là tam kim Ảnh hậu của điện ảnh Hoa ngữ là Châu Đông Vũ. Cô nàng sở hữu ba giải thưởng lớn của điện ảnh: gồm Kim Kê, Kim Mã và Kim Tượng.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 10/6/2022: Cảnh Điềm suy sụp sau lùm xùm phạt tiền quảng cáo, Châu Đông Vũ thay thế Dương Tử làm đại diện nền tảng Tencent? - Ảnh 2

9. Angela Baby hiện tại quay phim thái độ rất khiêm tốn, không so đo phiên vị hay đối tác, còn giúp đoàn phim giải quyết 1 vài vấn đề phát sinh

10. Châu Tấn hiện không có ý định tái hôn, cô ấy cho rằng chỉ cần bản thân mình hạnh phúc là được.

Nguồn: Góc nhỏ đu Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz.

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (9/6/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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Từ khóa:   Cảnh Điềm sao Hoa ngữ sao Châu Á làng sao phim Trung Quốc Dương Tử Châu Đông Vũ

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