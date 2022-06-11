Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 11/6/2022: Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân chuẩn bị khai máy 'Dữ Phương Hành', Dương Dương đóng đề tài cảnh sát hình sự?

2. Đồng Tử Kiện si mê Tôn Di không lối thoát. Hai vợ chồng luôn tận dụng mọi cơ hội để được gần nhau. Lúc anh đi quay, cô mang con gái đến thăm, ngược lại, cô ở trong đoàn phim, anh cũng mang con gái tới.

1. Nam chính của "Khó Dỗ Dành" đàm phán với Trạch Tiêu Văn.

4. Dương Dương vốn không muốn xử lý những kịch bản ngôn tình. Sau khi Đặc Chiến Vinh Quang phát sóng với số liệu tương đối ổn định thì các nền tảng khác đã ngỏ lời mời với anh. Hiện tại anh đang bàn bạc về một bộ phim hồi hộp đề tài cảnh sát hình sự.

5. Sẽ có một show tạp kỹ của Tencent mời Lâm Canh Tân, Vương Ngạn Lân, Hoàng Cảnh Du và Lưu Vũ Ninh.

6. Những bộ phim nộp hồ sơ khởi động vào tháng 5: Liên Hoa Lâu (Thành Nghị, Tăng Thuấn Hy), Trường Phong Độ (Bạch Kính Đình, Tống Dật), Nữ Đội Trưởng Đội Cảnh Sát Hình Sự, Nhất Lộ Triều Dương...

7. Bộ Nhân Sinh Lần Đầu Gặp Gỡ: Lý Hiện, Xuân Hạ, Ngụy Đại Huân, sẽ được phát sóng từ 15/06.

8. Trường Phong Độ sắp khai máy rồi nhưng mà ngoài nam chính, đội hình diễn viên còn lại đều thay đổi không ngừng.

9. Mấy ngày nay Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân đã đi thử tạo hình của Dữ Phượng Hành. Nhưng mà đoàn làm phim có thể sẽ cần thêm một thời gian nữa, đợi Lâm Canh Tân tập luyện cho về dáng chuẩn đã thì mới chốt.

10. Số liệu của Hàn Đông Quân thật ra không tốt, nhưng anh không hề sống dựa vào mấy con số này lên cũng chẳng bận tâm.

11. Năm nay sẽ không có lễ trao giải Bạch Ngọc Lan.

12. Duyên qua đường của Lưu Hạo Tồn ngày một tệ. Tuy nhiên, cô vẫn có thể dựa vào danh hiệu Mưu nữ lang để trở mình, chỉ cần Trương Nghệ Mưu gật đầu thì cô cũng không lo không có phim đóng.

Nguồn: Góc nhỏ đu Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz.