Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 11/6/2022: Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân chuẩn bị khai máy 'Dữ Phương Hành', Dương Dương đóng đề tài cảnh sát hình sự?

Sao quốc tế 11/06/2022 14:40

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (11/6/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Nam chính của "Khó Dỗ Dành" đàm phán với Trạch Tiêu Văn.

2. Đồng Tử Kiện si mê Tôn Di không lối thoát. Hai vợ chồng luôn tận dụng mọi cơ hội để được gần nhau. Lúc anh đi quay, cô mang con gái đến thăm, ngược lại, cô ở trong đoàn phim, anh cũng mang con gái tới.

3. Chủ yếu Triệu Kim Mạch vẫn do Vương Kinh Hoa dẫn dắt.

4. Dương Dương vốn không muốn xử lý những kịch bản ngôn tình. Sau khi Đặc Chiến Vinh Quang phát sóng với số liệu tương đối ổn định thì các nền tảng khác đã ngỏ lời mời với anh. Hiện tại anh đang bàn bạc về một bộ phim hồi hộp đề tài cảnh sát hình sự.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 11/6/2022: Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân chuẩn bị khai máy 'Dữ Phương Hành', Dương Dương đóng đề tài cảnh sát hình sự? - Ảnh 1

5. Sẽ có một show tạp kỹ của Tencent mời Lâm Canh Tân, Vương Ngạn Lân, Hoàng Cảnh Du và Lưu Vũ Ninh.

6. Những bộ phim nộp hồ sơ khởi động vào tháng 5: Liên Hoa Lâu (Thành Nghị, Tăng Thuấn Hy), Trường Phong Độ (Bạch Kính Đình, Tống Dật), Nữ Đội Trưởng Đội Cảnh Sát Hình Sự, Nhất Lộ Triều Dương...

7. Bộ Nhân Sinh Lần Đầu Gặp Gỡ: Lý Hiện, Xuân Hạ, Ngụy Đại Huân, sẽ được phát sóng từ 15/06.

8. Trường Phong Độ sắp khai máy rồi nhưng mà ngoài nam chính, đội hình diễn viên còn lại đều thay đổi không ngừng.

9. Mấy ngày nay Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân đã đi thử tạo hình của Dữ Phượng Hành. Nhưng mà đoàn làm phim có thể sẽ cần thêm một thời gian nữa, đợi Lâm Canh Tân tập luyện cho về dáng chuẩn đã thì mới chốt.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 11/6/2022: Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân chuẩn bị khai máy 'Dữ Phương Hành', Dương Dương đóng đề tài cảnh sát hình sự? - Ảnh 2

10. Số liệu của Hàn Đông Quân thật ra không tốt, nhưng anh không hề sống dựa vào mấy con số này lên cũng chẳng bận tâm.

11. Năm nay sẽ không có lễ trao giải Bạch Ngọc Lan.

12. Duyên qua đường của Lưu Hạo Tồn ngày một tệ. Tuy nhiên, cô vẫn có thể dựa vào danh hiệu Mưu nữ lang để trở mình, chỉ cần Trương Nghệ Mưu gật đầu thì cô cũng không lo không có phim đóng.

Nguồn: Góc nhỏ đu Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 10/6/2022: Cảnh Điềm suy sụp sau lùm xùm phạt tiền quảng cáo, Châu Đông Vũ thay thế Dương Tử làm đại diện nền tảng Tencent?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 10/6/2022: Cảnh Điềm suy sụp sau lùm xùm phạt tiền quảng cáo, Châu Đông Vũ thay thế Dương Tử làm đại diện nền tảng Tencent?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (10/6/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

Xem thêm
Từ khóa:   Lâm Canh Tân Triệu Lệ Dĩnh Dương Dương sao Hoa ngữ sao Châu Á phim Trung Quốc

TIN LIÊN QUAN

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 10/6/2022: Cảnh Điềm suy sụp sau lùm xùm phạt tiền quảng cáo, Châu Đông Vũ thay thế Dương Tử làm đại diện nền tảng Tencent?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 10/6/2022: Cảnh Điềm suy sụp sau lùm xùm phạt tiền quảng cáo, Châu Đông Vũ thay thế Dương Tử làm đại diện nền tảng Tencent?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 9/6/2022: Quan Hiểu Đồng muốn kết hôn vào năm 28 tuổi, Từ Hải Kiều đồng ý đóng 'Mộng Hoa Lục' vì Lưu Diệc Phi?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 9/6/2022: Quan Hiểu Đồng muốn kết hôn vào năm 28 tuổi, Từ Hải Kiều đồng ý đóng 'Mộng Hoa Lục' vì Lưu Diệc Phi?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 8/6/2022: Giá trị thương mại của Dương Mịch vẫn cao ngất ngưởng, phim của Triệu Lệ Dĩnh tiếp tục bị hoãn?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 8/6/2022: Giá trị thương mại của Dương Mịch vẫn cao ngất ngưởng, phim của Triệu Lệ Dĩnh tiếp tục bị hoãn?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 7/6/2022: Triệu Lệ Dĩnh sẽ tham gia nhiều chương trình giải trí, phim của Lưu Diệc Phi và Trần Hiểu thu hút vốn đầu tư lớn?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 7/6/2022: Triệu Lệ Dĩnh sẽ tham gia nhiều chương trình giải trí, phim của Lưu Diệc Phi và Trần Hiểu thu hút vốn đầu tư lớn?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 6/6/2022: Nam chính của Mộng Hoa Lục ban đầu không phải Trần Hiểu, Cảnh Điềm luôn trong trạng thái lo lắng?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 6/6/2022: Nam chính của Mộng Hoa Lục ban đầu không phải Trần Hiểu, Cảnh Điềm luôn trong trạng thái lo lắng?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 5/6/2022: Triệu Lệ Dĩnh đổi sang tạo hình công chúa kiêu kỳ, Ngu Thư Hân bắt đầu thử phong cách gợi cảm?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 5/6/2022: Triệu Lệ Dĩnh đổi sang tạo hình công chúa kiêu kỳ, Ngu Thư Hân bắt đầu thử phong cách gợi cảm?

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Dinh dưỡng 2 giờ 26 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 41 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 36 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 15 giờ 26 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 16 giờ 26 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 16 giờ 51 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 17 giờ 26 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 18 giờ 26 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 19 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI