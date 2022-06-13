Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 13/6/2022: Địch Lệ Nhiệt Ba tiếp tục đóng phim truyền hình hiện đại, Lâm Canh Tân vẫn được coi trọng vai vế?

Sao quốc tế 13/06/2022 16:16

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (13/6/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Bản bị rò rỉ của “Trầm vụn hương phai” là giọng thật của các diễn viên. Sau này hậu kỳ sẽ bổ sung bản lồng tiếng do những người chuyên nghiệp thu âm lại. Đến lúc chiếu sẽ dùng bản nào thì còn phải phụ thuộc vào ý kiến của nhà sản xuất và công ty.

2. Bạch Lộc hiện tại khi vào đoàn quay phim đều sẽ mời theo một giáo viên hướng dẫn diễn xuất, tùy thời có thể chỉ đạo cho cô ấy.

3. Giá trị và nhiệt độ của Vương Tâm Lăng tăng lên, vì vậy các nền tảng video khác ngoài Mango cũng đang tìm đến cô ấy để đàm phán hợp tác. Cô ấy cũng có kế hoạch sẽ hoạt động nhiều hơn ở Đại Lục.

4. Bộ phim tiếp theo của Địch Lệ Nhiệt Ba có thể sẽ là một bộ phim truyền hình hiện đại.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 13/6/2022: Địch Lệ Nhiệt Ba tiếp tục đóng phim truyền hình hiện đại, Lâm Canh Tân vẫn được coi trọng vai vế? - Ảnh 1

5. Hồ Ca đã ngưng đóng phim thần tượng từ rất lâu rồi, anh ấy tương đối muốn diễn phim điện ảnh. Bộ phim “Đại viện huyện ủy” là do được chỉ định cộng với nền tảng dính lấy anh ấy mới nhận. Hồ Ca bây giờ đối với kịch bản rất kén chọn.

6. Lưu Thi Thi và Dương Mịch sẽ thay phiên nhau trở thành nhân vật khách mời trong phần phim của người còn lại trong "Hồ yêu tiểu hồng nương".

7. Tiến độ quay của bộ phim "Đi đến nơi có gió" của Lưu Diệc Phi và Lý Hiện khá nhanh.

8. Lâm Canh Tân diện mạo vẫn khá tốt. Nhưng hiện tại tuổi tác ngày càng cao thì tính tình không được chuyên nghiệp như trước nữa, hơn nữa trạng thái hình thể của anh ấy cũng không tốt như trước.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 13/6/2022: Địch Lệ Nhiệt Ba tiếp tục đóng phim truyền hình hiện đại, Lâm Canh Tân vẫn được coi trọng vai vế? - Ảnh 2

9.  Lưu Vũ Ninh bây giờ đã chú ý nhiều hơn đến việc học các kỹ năng diễn xuất.

10. Trương Tử Phong rất kiên trì trong mối quan hệ này và chưa bao giờ nghĩ đến chia tay. Thấy dư luận đã dịu bớt nên cả hai cũng rất cẩn thận khi gặp nhau để tránh bị chụp ảnh.

11. Trương Tiểu Phỉ là một trong những ứng cử viên cho giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của Bách Hoa, nếu thực sự giành được giải thưởng lần này, nó sẽ giúp ích rất nhiều cho sự nghiệp của cô ấy.

12. Nam chính của "Trường Lăng" từng tìm Vương Nhất Bác, nhưng anh ấy không đồng ý.

Nguồn: Góc nhỏ đu Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz.

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (12/6/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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