Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 17/6/2022: Phim của Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn lên sóng vào tháng 8, Triệu Lệ Dĩnh trở thành nhà sản xuất phim?

1. Nam chính trong bộ phim võ hiệp mới của Quách Kính Minh đã định là Trương Lăng Hách.

4. Vốn Vương Nhất Bác không có ý định thường trú ở show nhảy đường phố nữa, cả năm nay anh chỉ muốn ở trong đoàn phim, khó có thời gian đi ghi hình. Thế nhưng, tổ tiết mục đã kiên trì thuyết phục, cuối cùng anh cũng đồng ý.

3. Trầm Vụn Hương Phai chiếu vào giữa tháng 7, Youku đã xây dựng xong kế hoạch tuyên truyền phim. Cụt rất quan tâm đến dự án cổ trang đầu tiên của hè này, chi phí maketing đã tốn tới hàng chục triệu.

5. An Lạc Truyện của Địch Lệ Nhiệt Ba, Cung Tuấn dự kiến sẽ lên sóng vào cuối tháng 8.

6. Châu Thâm rất sợ con gái, từng có nữ diễn viên cảm mến anh, nhưng anh toàn mượn cớ trốn, không dám gặp mặt.

7. Kim Thần đã ký hợp đồng với Youku và có được một vai chính trong bộ cổ trang mới. Dự kiến sẽ khởi quay vào tháng 8.

8. Có thể Trần Ngọc Kỳ sẽ hợp tác với Chân Tử Đan trong một bộ phim mới, chuyển thể từ IP của Kim Dung.

9. Triệu Lệ Dĩnh đã nghĩ đến việc trở thành một nhà sản xuất.

10. Bộ phim đề tài nông thôn kia đang chuẩn bị lựa chọn diễn viên, cả Địch Lệ Nhiệt Ba và Nhiệt Y Trát đều nằm trong tầm ngắm.

11. Quá trình quay phim "Công Tố Tinh Anh" của Địch Lệ Nhiệt Ba sắp kết thúc, sẽ được phát sóng vào tháng 10 năm nay, tiến độ rất nhanh.

12. Dương Siêu Việt sẽ đóng một vai khách mời trong bộ phim truyền hình "Pháo Hoa Nhân Gian Của Tôi" với sự tham gia của Dương Dương và Vương Sở Nhiên.

13. "Vụng Trộm Không Thể Giấu" với sự tham gia của Trần Triết Viễn và Triệu Lộ Tư dự kiến ​​khởi quay vào tháng 7 trong khoảng thời gian 85 ngày.

Nguồn: Góc nhỏ đu Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz.