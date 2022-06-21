Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 21/6/2022: Lưu Thi Thi 'không vừa mắt' Trần Hiểu, sức khỏe của Địch Lệ Nhiệt Ba 'đáng lo ngại'?

Sao quốc tế 21/06/2022 10:35

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (21/6/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1.  Đặng Siêu rất thân thiện, sau buổi họp báo phim, anh đều cùng mọi người ăn cơm tập thể. Anh còn đi cảm ơn báo chí, bắt tay từng phóng viên.

2. Phim truyền hình "Công Việc Lý Tưởng" muốn mời những diễn viên: Cận Đông, Giang Sơ Ảnh, Nhậm Đạt Hoa.

3. Diễn viên chính phim "Đến Bắc Kinh": Tần Hạo, Phạm Vĩ, Nghê Đại Hồng, Kim Thần... Phim sẽ khởi quay vào tháng 

4. Dạo này sức khỏe của Địch Lệ Nhiệt Ba không ổn, luôn phải uống thuốc đông y.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 21/6/2022: Lưu Thi Thi 'không vừa mắt' Trần Hiểu, sức khỏe của Địch Lệ Nhiệt Ba 'đáng lo ngại'? - Ảnh 1

5. Show "Ca ca vượt mọi chông gai" luôn muốn mời Lộc Hàm và đưa ra rất nhiều điều kiện vô cùng tốt, nhưng phía ekip của Lộc Hàm vẫn do dự, muốn thăm dò ý kiến của fans.

6. Tân Lệ vô cùng thật lòng với Triệu Lệ Dĩnh, phim "Dữ Phụng Hành" như một bộ phim được đo ni đóng giày cho cô. Cô ấy làm giám chế chắc chắn sẽ có tiếng nói, cô ấy sẽ không sợ việc kịch bản bị sửa và làm ảnh hưởng xấu đến bản thân cô.

7. Phim "Nam Yên Trai Bút Lục" mãi không lên sóng được là do phía sản xuất phim muốn cho bộ phim được chiếu đài nên vẫn luôn giữ bộ phim lại chưa muốn phát sóng. Tuy nhiên, giờ Lưu Diệc Phi ngày càng hot, phía sản xuất lại đổi ý và muốn tranh thủ để phim lên sóng trong thời gian này.

8.  Bộ phim "Hồ Yêu" của Lưu Thi Thi muốn đổi nam chính Lưu Vũ Ninh thành Trần Hiểu, nhưng phía Trần Hiểu hiện giờ không hứng thú với phim cổ trang nữa. Hơn nữa, Lưu Vũ Ninh vẫn nắm rất chắc vai diễn này, cho nên việc này vẫn cứ tà tà không chốt được.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 21/6/2022: Lưu Thi Thi 'không vừa mắt' Trần Hiểu, sức khỏe của Địch Lệ Nhiệt Ba 'đáng lo ngại'? - Ảnh 2

9. Lúc "Dữ Phụng Hành" khởi quay, ekip của Lâm Canh Tân đã mua bài rất nhiều nhằm tự khen ngợi trạng thái của bản thân, nhưng thực tế thì vẫn còn kém rất nhiều so với hình tượng nhân vật trong phim.

10. Tạ Na tuy không vừa mắt Triệu Anh Tử lắm cũng không dám công khai tỏ thái độ, suy cho cùng thì Triệu Anh Tử dám nói bất cứ chuyện gì. Chẳng may xu cà na, Triệu Anh Tử lại lôi chuyện gì của Tạ Na ra "tâm sự tuổi hồng" thì đúng là mất nhiều hơn được, cho nên cô chỉ có thể tiếp tục nhẫn nhịn.

11. Hứa Khải không hổ danh là người đại diện của Hoành Điếm. Ngày mai sẽ có 3 bộ phim chờ phát sóng của anh tung thính mới. Thêm Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 6 sẽ công bố đội hình: Hứa Khải, Ngu Thư Hân, Trần Dao. Phim dự kiến khởi động vào tháng 7. Làm fan sự nghiệp của Hứa Khải hẳn rất hạnh phúc.

Nguồn: Góc nhỏ đu Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 20/6/2022: Trình Tiêu 'nên duyên' cùng Hồ Nhất Thiên trong dự án mới, Lưu Diệc Phi tiếp tục đóng phim trọng điểm?

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (20/6/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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Từ khóa:   Lưu Thi Thi Trần Hiểu Địch Lệ Nhiệt Ba sao Hoa ngữ sao Châu Á phim Trung Quốc

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