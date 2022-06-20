Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 20/6/2022: Trình Tiêu 'nên duyên' cùng Hồ Nhất Thiên trong dự án mới, Lưu Diệc Phi tiếp tục đóng phim trọng điểm?

Sao quốc tế 20/06/2022 14:59

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (20/6/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Hứa Khải hiện đã từ bỏ suy nghĩ tiến tới màn ảnh rộng, từ ngoại hình đến tuổi tác của anh đều thích hợp để đóng ngôn tình thần tượng.

2. Công Tố Tinh Anh của Địch Lệ Nhiệt Ba đã đóng máy. Đây sẽ là bộ phim trọng điểm của nửa cuối năm nay, xác suất lớn phải chiếu vào tháng 10. Chính vì đó mà ngay lúc này, phía nhà sản xuất đã bắt đầu chạy đua với thời gian, đội hậu kỳ vắt chân lên cổ mà chạy. Hiện cô cũng còn An Lạc Truyện chờ phát sóng. Xem ra, từ giờ đến cuối năm cô sẽ liên tục xuất hiện trên màn ảnh, không cần lo lắng nhiệt độ.

3. Thanh Trâm Hành đã hoàn tất quá trình quay bổ sung, thế nhưng, trong thời gian ngắn chưa thể phát sóng. Nhà sản xuất chọn cách im lặng, chờ mọi thứ lắng xuống rồi tính tiếp.

4. Trình Tiêu sắp có phim mới với Hồ Nhất Thiên.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 20/6/2022: Trình Tiêu 'nên duyên' cùng Hồ Nhất Thiên trong dự án mới, Lưu Diệc Phi tiếp tục đóng phim trọng điểm? - Ảnh 1

5. Triệu Kim Mạch và Lâm Nhất đều là người Thẩm Dương, từ nhỏ đã quen biết nhau. Một số bộ phim của Lâm Nhất đều là do Triệu Kim Mạch giới thiệu.

6. Công ty muốn Viên Băng Nghiên quay 2 show tạp kỹ, để tăng nhiệt độ lên một chút, thích hợp cho việc tiếp xúc tài nguyên phim ảnh sau này.

7. Đằng sau Lý Nhất Đồng xảy ra một vài vấn đề, có thể sau này tài nguyên của cô sẽ không còn nhiều và xịn như trước đây nữa.

8. Những cảnh tương tác của Bành Dục Sướng và Trương Tử Phong trong show được nhiều người hưởng ứng, thế nhưng, ngay từ đầu hai người này đã xác định chỉ có thể làm anh em.

9. Khi Mộng Hoa Lục chưa hot, Lưu Diệc Phi đã lấy được kịch bản S+. Còn với tình hình này thì các nền tảng lớn đều muốn cho cô đóng phim hơn nữa. Ở giới phim ảnh hiện giờ, có thể khiến mạng xã hội nổ tung như vậy rất hiếm có. 

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 20/6/2022: Trình Tiêu 'nên duyên' cùng Hồ Nhất Thiên trong dự án mới, Lưu Diệc Phi tiếp tục đóng phim trọng điểm? - Ảnh 2

10. Sao nữ dáng đẹp gần đây đang dây dưa với phú nhị đại nào đó, hiện nàng liên tục bám lấy đối phương, muốn sớm được gả cho anh.

11. Bộ phim mới Liên Hoa Lâu của Thành Nghị, Tăng Thuấn Hy sẽ tổ chức khai máy vào ngày 26/06.

12. Ngoài làm ca sĩ, Hồ Ngạn Bân còn có học viện đào tạo, dạy hát, dạy nhạc cụ đủ cả, làm ăn cũng rất thuận lợi.

Nguồn: Góc nhỏ đu Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz.

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (19/6/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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Từ khóa:   Lưu Diệc Phi Trình Tiêu Hồ Nhất Thiên sao Hoa ngữ sao Châu Á làng sao

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