Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 23/6/2022: Dương Tử nhận một bộ phim điện ảnh, Lưu Thi Thi bất hòa với gia đình chồng?

Sao quốc tế 23/06/2022 13:30

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (23/6/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Con trai Đồng Lệ Á rất quý Dương Mịch.

2. Màu da của nữ diễn viên được duy trì đều nhờ biện pháp thẩm mỹ, do đó, kể cả cô đi quay phim ở trong núi thì cũng thường xuyên phải đi làm trắng.

3. Lưu Vũ Ninh rất thích dự án Nhất Niệm Quan Sơn, đã đọc kịch bản đến lần thứ hai. Đáng tiếc, chưa tìm đủ diễn viên nên không thể quay luôn.

4. Dự án phim tiếp theo của Địch Lệ Nhiệt Ba tạm thời vẫn chưa thể quyết định.

5. Sau khi quay Trường Tương Tư, Dương Tử dự định nhận một bộ phim điện ảnh. Hiện ekip của cô đã giúp tiếp xúc với một số đạo diễn nổi tiếng.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 23/6/2022: Dương Tử nhận một bộ phim điện ảnh, Lưu Thi Thi bất hòa với gia đình chồng? - Ảnh 1

6. Thù lao phim của Hứa Khải tương đối cao, có thể sánh ngang với các lưu lượng, kịch bản trong tay nhiều chọn mãi không hết.

7. Tình hình trường quay Liên Hoa Lâu khá phức tạp, công tác bảo mật không tốt như Trường Tương Tư. Ở Trường Trương Tư, khi đã bắt đầu bước vào trường quay là tất cả nhân viên đều phải nộp điện thoại. Còn bên này thì thậm chí Thành Nghị chưa tới, người hâm mộ đã vây kín, có người còn mang theo máy ảnh cực lớn, leo lên nóc nhà, chỉ để quay xem Thành Nghị có hoạt động ngoài lề gì.

8. Viên Băng Nghiên sắp tới sẽ trở thành đại sứ của Dior.

9. Lưu Thi Thi có chút bất hòa với gia đình chồng, chồng cô đã biết chuyện nhưng chưa hề nhúng tay vào, muốn các bên tự hiểu và thông cảm cho nhau.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 23/6/2022: Dương Tử nhận một bộ phim điện ảnh, Lưu Thi Thi bất hòa với gia đình chồng? - Ảnh 2

10. Cúc Tịnh Y được rất nhiều người bắt chước phong cách của cô.

11. Vốn phim "Vô Ưu Độ" của Nhậm Gia Luân và Tống Tổ Nhi dự tính sẽ khởi đồng vào cuối tháng 6, thế nhưng, hiện giờ, lịch trình hơi khó kiểm soát, chắc phải thêm một thời gian nữa mới có thể khởi động.

12. Cảnh Điềm hợp tác với các nhà đài rất vui vẻ, trong tay cô có không ít tài nguyên, hầu hết đều là kịch bản chất lượng do nền tảng mang tới.

Nguồn: Góc nhỏ đu Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz.

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (22/6/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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Từ khóa:   Dương Tử Lưu Thi Thi sao Hoa ngữ sao Châu Á phim Trung Quốc

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