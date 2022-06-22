Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 22/6/2022: Dương Mịch vẫn gửi phí nuôi con cho Lưu Khải Uy, Hứa Khải 'nên duyên' với Lưu Diệc Phi trong dự án mới?

Sao quốc tế 22/06/2022 12:00

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (22/6/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Bộ Minh Long Thiếu Niên dự kiến sẽ khởi động vào đầu tháng 7 ở Hồ Nam.

2. Thái Từ Khôn rất chướng mắt với hành vi của một số đạo diễn.

3. Điền Hi Vi đang tranh giành tài nguyên với Lý Lan Địch.

4. Dương Mịch vẫn thường xuyên gửi phí nuôi con cho Lưu Khải Uy.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 22/6/2022: Dương Mịch vẫn gửi phí nuôi con cho Lưu Khải Uy, Hứa Khải 'nên duyên' với Lưu Diệc Phi trong dự án mới? - Ảnh 1
 

 

5. Thỉnh thoảng Lộc Hàm mới có một chút công việc, còn lại anh đều ở phòng làm việc tham gia một số hoạt động kinh doanh, không thì kè kè bên bạn gái.

6. Dạo này Trần Đô Linh đã 2 lần thay đổi tạo hình.

7. Trương Tịnh Nghi và Châu Dã va chạm, đoàn đội 2 bên đang âm thầm đọ sức.

8. Hứa Khải cũng đang tiếp xúc với "Trường Lăng" của Lưu Diệc Phi.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 22/6/2022: Dương Mịch vẫn gửi phí nuôi con cho Lưu Khải Uy, Hứa Khải 'nên duyên' với Lưu Diệc Phi trong dự án mới? - Ảnh 2
 

 

9. Trương Tuyết Nghênh không nhận được các kịch bản tốt, hiện giờ trong tay cô toàn kịch bản của đạo diễn trẻ.

10. Hướng tuyên truyền chủ đạo của Dương Siêu Việt bây giờ vẫn là nhan sắc.

11. Viên Băng Nghiên và Trương Lăng Hách có hợp tác.

Nguồn: Góc nhỏ đu Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 21/6/2022: Lưu Thi Thi 'không vừa mắt' Trần Hiểu, sức khỏe của Địch Lệ Nhiệt Ba 'đáng lo ngại'?

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Từ khóa:   Dương Mịch Lưu Khải Uy Hứa Khải Lưu Diệc Phi sao Hoa ngữ sao Châu Á làng sao phim Trung Quốc

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