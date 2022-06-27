Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 27/6/2022: Dương Mịch và Hứa Khải không liên lạc riêng tư, Dương Tử thứ sức đóng phim điện ảnh?

Sao quốc tế 27/06/2022 16:15

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (27/6/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Đoàn làm phim “Dữ phượng hành” đã bỏ rất nhiều công sức vào tạo hình của Lâm Canh Tân. Dù sao thì đây là một bộ phim tiên hiệp, vì vậy tạo hình cần phải có cảm giác tiên khí, nhẹ nhàng.

2. Một số khác mời đã định cho mùa mới của "Nhà hàng Trung Hoa" là Trần Lập Nông, Huỳnh Hiểu Minh, Phạm Thừa Thừa. Những người khác vẫn đang trong quá trình đàm phán.

3. Bộ phim thần tượng hiện đại của Trần Tinh Húc và Chương Nhược Nam lại bị đình chỉ. Hiện tại họ đang phải casting lại.

4. Dương Mịch Hứa Khải không có liên lạc riêng tư nào cả, trên phim thì tình cảm thân mật nhưng không hề vượt qua giới hạn.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 27/6/2022: Dương Mịch và Hứa Khải không liên lạc riêng tư, Dương Tử thứ sức đóng phim điện ảnh? - Ảnh 1

5. Dịch Dương Thiên Tỉ đã tiến vào đoàn làm phim “Mãn giang hồng” của đạo diễn Trương Nghệ Mưu. Bộ phim này chuẩn bị khai máy.

6. Tân Lệ muốn remake bộ phim “Hoa tư dẫn”, nữ chính đang tiếp xúc với Kim Thần, cùng lúc đó cũng đang đàm phán với Lý Thuần.

7. Lưu Canh Hồng đã từ chối lời mời của tổ chương trình “Anh trai vượt mọi chông gai” rồi. Thực tế thì Lưu Canh Hồng đã từng phát hành ca khúc, đối với sân khấu cũng rất có hứng thú. Mango vì xem trọng nhiệt độ hiện tại của Lưu Canh Hồng nên đã mời anh ấy. Nhưng hiện tại anh ấy rất bận rộn với việc livestream các buổi tập thể dục của mình, không có thời gian tham gia các show giải trí.

8. Dương Tử đang tiếp xúc với một bộ phim điện ảnh. Nhưng hiện tại vai diễn vẫn chưa được xác định. 

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 27/6/2022: Dương Mịch và Hứa Khải không liên lạc riêng tư, Dương Tử thứ sức đóng phim điện ảnh? - Ảnh 2

9. Ngô Cẩn Ngôn là loại người không có chính kiến, lại rất nghe lời.

10. Dự án “Vô ưu độ” đặc biệt quan trọng đối với Tống Tổ Nhi. Được xem là một trong top những tiểu hoa sau 95, cô ấy trước mắt còn thiếu một tác phẩm phim cổ trang thần tượng dùng để gia tăng nhân khí và lưu lượng của mình. “Vô ưu độ” là cơ hội của cô ấy.

11. Bạch Lộc là một tiểu hoa đang có đà vươn lên rất mạnh. Hơn nữa cô ấy đã có trong tay vài bộ phim thần tượng cổ trang chờ chiếu. Giờ chỉ còn chờ xem những bộ phim này có thể "gây bão" được hay không.

12. Châu Đông Vũ đã vượt qua các tiểu hoa cùng lứa một khoảng cách rất lớn về địa vị.

 

Nguồn: Góc nhỏ đu Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 26/6/2022: Phim của Triệu Lộ Tư bị hoãn khởi quay, Lưu Diệc Phi đang đàm phán phim truyền hình hiện đại?

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (26/6/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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Từ khóa:   Dương Mịch Hứa Khải Dương Tử sao Châu Á làng sao sao Hoa ngữ

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