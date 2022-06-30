Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 30/6/2022: Đường Yên luôn giữ liên lạc với Lưu Diệc Phi, Nhậm Gia Luân chuẩn bị mở công ty riêng?

Sao quốc tế 30/06/2022 15:45

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (30/6/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Tưởng Y Y cũng sẽ tham gia bộ phim cổ trang của Lưu Thi Thi "Nhất Niệm Quan Sơn".

2. Triệu Lệ Dĩnh rất sợ lạnh, trong quá trình quay phim vào mùa đông sẽ có nhiều vật dụng nhỏ để giữ ấm.

3. Tống Uy Long đã mua một ngôi nhà ở Hàng Châu.

4. Đường Yên luôn giữ liên lạc với Lưu Diệc Phi.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 30/6/2022: Đường Yên luôn giữ liên lạc với Lưu Diệc Phi, Nhậm Gia Luân chuẩn bị mở công ty riêng? - Ảnh 1

5. Vương Nhất Bác đã có một cuộc hẹn riêng với Trương Nghệ Hưng.

6. Lần này Trần Lập Nông cũng muốn dựa vào "Nhà hàng Trung Hoa" của Mango để tăng thêm độ nổi tiếng, sau này tiện kết nối tài nguyên.

7. "Hạo Y Hành" không có cơ hội phát sóng, kể cả ở nước ngoài.

8. La Vân Hi, A Vân Ca và Hạ Tuấn Lâm sẽ làm khách mời phi hành trong chương trình giải trí "Tôi là học sinh ưu tú".

9. Bộ phim "Sao Trời Biển Rộng": Vương Nguyên, Trương Tuyết Nghênh.

10. Fan cuồng từng gắn tới 6 thiết bị định vị trên ô tô của Dịch Dương Thiên Tỉ.

11. Web drama của iQiyi "Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương" tạm định: Dương Mịch, Cung Tuấn, Viên Băng Nghiên, Hồ Liên Hinh, Trương Vân Long, Chúc Tự Đan, Trần Đô Linh, Nguỵ Triết Minh.

12. Tình hình của Dương Tử và Nhậm Gia Luân khá giống nhau, tài nguyên điện ảnh và truyền hình rất ổn định, việc rời Hoan Thụy sẽ giúp họ phát triển tốt hơn.

13. Nhậm Gia Luân chuẩn bị mở một công ty để chiêu mộ những nhân viên mới, vợ anh ấy hiện đang quản lý công việc của anh ấy.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 29/6/2022: Ngô Thiến sẽ tiếp tục đóng phim ngôn tình, Cảnh Điềm thay thế Dương Mịch đóng 'Kiều Tàng'?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 29/6/2022: Ngô Thiến sẽ tiếp tục đóng phim ngôn tình, Cảnh Điềm thay thế Dương Mịch đóng 'Kiều Tàng'?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (29/6/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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Từ khóa:   Lưu Diệc Phi Đường Yên sao Hoa ngữ sao Châu Á Nhậm Gia Luân

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