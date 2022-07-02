Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 2/7/2022: Dương Mịch cắt đứt quan hệ với Nguỵ Đại Huân, Lưu Diệc Phi không đóng phim điện ảnh?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (2/7/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Con của Ngô Thiến phần lớn là gia đình giúp chăm nom, thỉnh thoảng Ngô Thiến cũng dẫn bé tới trường quay. Nhà trai không quan tâm đến lắm.

2. Bộ Chung Ta Rực Rỡ Nhất do Trương Thiên Ái, Thịnh Nhất Luân và Quan Hiểu Đồng đóng chính, dự kiến sẽ phát sóng trên đài truyền hình Chiết Giang và Giang Tô từ ngày 08/07.

3. Chu Nhất Long chưa bao giờ chủ động đi chào hỏi, xã giao mỗi lần gặp gỡ. Trong bữa tiệc anh hầu như toàn vùi đầu vào ăn, ăn xong bỏ đi luôn.

4. Dương Mịch và Nguỵ Đại Huân đã chia tay một thời gian rồi. Hiện tại không còn liên hệ gì nữa.

5. Tinh Hán Rực Rỡ sẽ tổ chức họp báo vào ngày 05/07.

6. Bộ phim Rất Nhớ Em sắp được chuyển thể thành phim, diễn viên chính tạm định là Đàn Kiện Thứ và Châu Dã.

7. Uông Tô Lang không cần làm gì cả, chỉ riêng doanh thu bản quyền bài hát đã lên tới nhiều con số rồi.

8. Vốn Tinh Thần Đại Hải để Lưu Hạo Tồn đóng nữ chính, nhưng đợt này danh tiếng của cô bị giảm xuống nên đã chuyển sang Trương Tuyết Nghênh.

9. Lưu Diệc Phi thời gian tới sẽ tập trung sự nghiệp cho phim truyền hình, không đóng phim điện ảnh.

10. “Thương Lan Quyết” của Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ tháng 7 phát sóng.

11. Kim Thần có quan hệ rất tốt với các nghệ sĩ nam. Còn về phương diện tình yêu, cô sẽ không dễ dàng để khán giả “chộp” như vậy đâu.

12. Ngu Thư Hân đích thị đi theo con đường tiểu hoa lưu lượng, song, vẫn chưa biết cô có thể trụ được hay không.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tin-tuc-dua-cbiz-ngay-2-7-2022-duong-mich-cat-dut-quan-he-voi-nguy-dai-huan-luu-diec-phi-khong-dong-phim-dien-anh-480305.html