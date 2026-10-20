Tân Chỉ Lôi vắng mặt tại đề cử Kim Kê sau chiến thắng ở Venice

Theo danh sách được công bố, năm ứng viên tranh giải Nữ chính xuất sắc nhất gồm Lý Tư Đồng với Thư Tình Gửi Bà, Tống Giai với Quân Tình Nguyện: Đẫm Máu Vì Hòa Bình, Trương Tử Phong với Bắt Gió Truy Ảnh, Trần Lệ Quân với Tiêu Nhân: Phong Khởi Đại Mạc và Cao Diệp với Nam Kinh Chiếu Tướng Quán. Sự vắng mặt của Tân Chỉ Lôi nhanh chóng trở thành đề tài bàn luận trên mạng xã hội Trung Quốc.

Danh sách đề cử chính thức của giải thưởng Kim Kê lần thứ 39 thu hút sự chú ý khi Tân Chỉ Lôi không có tên trong hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Kết quả khiến nhiều khán giả bất ngờ, bởi năm 2025, nữ diễn viên từng giành Cúp Volpi dành cho Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại Liên hoan phim quốc tế Venice nhờ vai diễn trong Mặt Trời Treo Giữa Trời (The Sun Rises on Us All).

Trước đó, nhiều khán giả kỳ vọng nữ diễn viên tiếp tục được ghi nhận tại một giải thưởng điện ảnh lớn trong nước sau thành công quốc tế. Trong Mặt Trời Treo Giữa Trời của đạo diễn Thái Thượng Quân, cô vào vai Tăng Mỹ Vân, người phụ nữ mang nhiều giằng xé tình cảm và những món nợ từ quá khứ. Nhân vật có mối quan hệ phức tạp với Bảo Thụ do Trương Tụng Văn thủ vai và Kỳ Phong do Phùng Thiệu Phong đảm nhận.

Tác phẩm được lựa chọn tranh giải Sư tử vàng tại Liên hoan phim Venice lần thứ 82. Tại sự kiện năm 2025, Tân Chỉ Lôi giành Cúp Volpi dành cho Nữ diễn viên xuất sắc nhất. Thành tích này giúp cô thu hút sự chú ý của khán giả quốc tế, đồng thời đưa vai diễn Tăng Mỹ Vân trở thành một trong những dấu ấn đáng nhớ trong sự nghiệp.

Tuy nhiên, việc không góp mặt trong danh sách đề cử Kim Kê không đồng nghĩa diễn xuất của Tân Chỉ Lôi bị đánh giá thấp hơn các ứng viên khác. Theo thông tin về điều kiện dự giải, phim tham gia Kim Kê lần thứ 39 phải được cấp giấy phép phát hành tại Trung Quốc đại lục trong giai đoạn từ ngày 1/7/2025 đến ngày 30/6/2026.

Mặt Trời Treo Giữa Trời ra mắt tại Venice vào tháng 9/2025 và phát hành tại Trung Quốc đại lục vào tháng 11 cùng năm. Tuy nhiên, thông tin công khai hiện có chưa đủ để xác định chính xác nguyên nhân tác phẩm không giúp nữ diễn viên góp mặt trong danh sách đề cử.

Bên cạnh đó, tin đồn Tân Chỉ Lôi có thể được mời làm người dẫn chương trình lễ trao giải Kim Kê nhằm bù đắp cho việc vắng mặt trong cuộc đua cũng chưa được xác nhận chính thức.

Dù không có tên tại Kim Kê lần này, chiến thắng ở Venice vẫn là dấu mốc quan trọng của Tân Chỉ Lôi. Trường hợp của cô cũng cho thấy thành tích tại các liên hoan phim quốc tế và kết quả ở giải thưởng điện ảnh trong nước không phải lúc nào cũng song hành.