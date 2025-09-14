Sau Tân Chỉ Lôi, Đường Yên giành cúp Thị hậu tại Giải Gấu Trúc Vàng lần thứ hai

Sao quốc tế 14/09/2025 16:30

Tối 13/9 tại Thành Đô (Tứ Xuyên), lễ trao giải Gấu Trúc Vàng lần thứ hai đã chính thức khép lại trong ánh đèn rực rỡ và tiếng vỗ tay vang dội.

Tối 13/9 tại Thành Đô (Tứ Xuyên), lễ trao giải Gấu Trúc Vàng lần thứ hai đã chính thức khép lại trong ánh đèn rực rỡ và tiếng vỗ tay vang dội. Tâm điểm của đêm vinh danh gọi tên Đường Yên, nàng ngọc nữ được mệnh danh là biểu tượng của thế hệ hoa đán 8X, khi cô chiến thắng hạng mục “Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất” cho vai diễn Uông tiểu thư trong bộ phim truyền hình đình đám Phồn Hoa của đạo diễn Vương Gia Vệ.

Đây được xem là cột mốc đặc biệt trong sự nghiệp của Đường Yên, khi cô lần đầu tiên giành được chiếc cúp Thị hậu mang tính chính thống sau nhiều năm hoạt động. Vai diễn Uông tiểu thư trong Phồn Hoa đã giúp nữ diễn viên phô diễn trọn vẹn khả năng biến hóa nội tâm, đồng thời tạo nên sức hút mạnh mẽ với khán giả.

Sau Tân Chỉ Lôi, Đường Yên giành cúp Thị hậu tại Giải Gấu Trúc Vàng lần thứ hai - Ảnh 1

Giải Gấu Trúc Vàng (Golden Panda Awards) được tổ chức lần đầu vào năm 2023, do Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Trung Quốc và Chính quyền tỉnh Tứ Xuyên đồng chủ trì. Lấy hình ảnh gấu trúc, biểu tượng văn hóa quốc gia làm linh vật, giải thưởng này hướng đến việc tôn vinh những tác phẩm điện ảnh và truyền hình xuất sắc trên phạm vi toàn cầu, đồng thời thúc đẩy giao lưu văn hóa giữa các nền văn minh, lan tỏa những giá trị chung của toàn nhân loại, tương tự như cách họ xây dựng Liên hoan phim Thượng Hải trước đây.

Giải thưởng được đặt định vị lâu dài tại Thành Đô, Tứ Xuyên, tổ chức hai năm một lần. Bao gồm tổ chứ Diễn đàn Văn hóa Quốc tế Gấu Trúc Vàng, Lễ hội Gấu Trúc Vàng và Đêm Gấu Trúc Vàng. Golden Panda Awards chính là bữa tiệc của tư tưởng, nơi giao lưu và học hỏi lẫn nhau, quy tụ các danh nhân, mở ra những cuộc đối thoại đỉnh cao, va chạm ý tưởng, cùng nhau bàn luận định hướng phát triển.

Sau Tân Chỉ Lôi, Đường Yên giành cúp Thị hậu tại Giải Gấu Trúc Vàng lần thứ hai - Ảnh 2

Sân khấu vinh quang, ánh sáng quốc tế, muôn vì sao tỏa sáng đều hội tụ tại đây, khán giả toàn cầu cùng thưởng thức tinh hoa điện ảnh, truyền hình và gặp gỡ cái đẹp qua ngôn ngữ hình ảnh với tinh thần cởi mở, bao dung.

Chiến thắng này được xem là bước ngoặt, mở ra giai đoạn mới cho Đường Yên - một trong những gương mặt sáng giá hàng đầu của màn ảnh Hoa ngữ.

Sau Tân Chỉ Lôi, Đường Yên giành cúp Thị hậu tại Giải Gấu Trúc Vàng lần thứ hai - Ảnh 3Sau Tân Chỉ Lôi, Đường Yên giành cúp Thị hậu tại Giải Gấu Trúc Vàng lần thứ hai - Ảnh 4

Vai diễn Uông tiểu thư trong Phồn Hoa, một người phụ nữ vừa mong manh, vừa kiêu hãnh giữa thời cuộc biến động, đã giúp Đường Yên phô diễn trọn vẹn nội lực diễn xuất, để rồi khiến khán giả một lần nữa tin rằng: cô không chỉ là “nữ thần thanh xuân” của ngày hôm qua, mà còn là “nữ hoàng diễn xuất” của hôm nay.

Trong danh sách đề cử năm nay, Đường Yên phải cạnh tranh cùng nhiều gương mặt đình đám như Tống Giai, Xa Thi Mạn, Juliana Knust (Brazil) và Keeley Hawes (Anh). Chiến thắng của cô vì vậy càng thêm phần thuyết phục.

Trong khoảnh khắc xúc động khi cầm chiếc cúp danh giá trên tay, Đường Yên chia sẻ: “Giải thưởng này vừa là sự khẳng định cho quá khứ, vừa là niềm kỳ vọng cho tương lai. Nó nhắc nhở tôi rằng con đường diễn viên rộng lớn và rực rỡ, còn tôi chỉ có thể dùng một trái tim chân thành để không phụ sự tín nhiệm của khán giả cũng như của mỗi vai diễn trong tương lai. Tôi sẽ tiếp tục nỗ lực, tiếp tục hóa thân một cách chân thật nhất.”

Địch Lệ Nhiệt Ba khiến 'đàn chị' Đường Yên lâm vào cảnh khốn khổ suốt 10 năm

Địch Lệ Nhiệt Ba khiến 'đàn chị' Đường Yên lâm vào cảnh khốn khổ suốt 10 năm

Những ngày qua mâu thuẫn giữa Địch Lệ Nhiệt Ba và Đường Yên từ khi tham gia bộ phim Người tình kim cương (2015) lại được nhắc lại, làm nảy sinh nhiều tranh cãi.

Xem thêm
Từ khóa:   Đường Yên sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Địch Lệ Nhiệt Ba khiến 'đàn chị' Đường Yên lâm vào cảnh khốn khổ suốt 10 năm

Địch Lệ Nhiệt Ba khiến 'đàn chị' Đường Yên lâm vào cảnh khốn khổ suốt 10 năm

Niệm Vô Song kết thúc chóng vánh, Đường Yên gặp khó khi quay lại phim cổ trang

Niệm Vô Song kết thúc chóng vánh, Đường Yên gặp khó khi quay lại phim cổ trang

Sau Đường Yên 'cưa sừng làm nghé' trong Niệm Vô Song, một mỹ nam Trung Quốc tiếp tục bị dìm nhan sắc

Sau Đường Yên 'cưa sừng làm nghé' trong Niệm Vô Song, một mỹ nam Trung Quốc tiếp tục bị dìm nhan sắc

Đường Yên bị tố chậm trễ không chịu xuất hiện trên thảm đỏ trong sự kiện lớn

Đường Yên bị tố chậm trễ không chịu xuất hiện trên thảm đỏ trong sự kiện lớn

Từng bị nghi ngoại tình với trợ lý, La Tấn và Đường Yên 'gây sốt' bởi khoảnh khắc này cùng con gái

Từng bị nghi ngoại tình với trợ lý, La Tấn và Đường Yên 'gây sốt' bởi khoảnh khắc này cùng con gái

Đường Yên gây thất vọng với tạo hình trong phim mới, nhưng vẫn 'ghi điểm' vì điều này

Đường Yên gây thất vọng với tạo hình trong phim mới, nhưng vẫn 'ghi điểm' vì điều này

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 14/9/2025: Thị trường trong nước tiếp tục giảm, mua vàng miếng lỗ nặng hơn vàng nhẫn

Giá vàng hôm nay, ngày 14/9/2025: Thị trường trong nước tiếp tục giảm, mua vàng miếng lỗ nặng hơn vàng nhẫn

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 14/9/2025, 3 con giáp đã giàu còn may, Tài Lộc vượng phát, gánh vàng gánh bạc về nhà, tương lai phơi phới

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 14/9/2025, 3 con giáp đã giàu còn may, Tài Lộc vượng phát, gánh vàng gánh bạc về nhà, tương lai phơi phới

Vụ bé trai viết 'thư kêu cứu' khi sống cùng mẹ kế: Bố và mẹ kế đã ly hôn, cháu bé ngoan và hiền

Vụ bé trai viết 'thư kêu cứu' khi sống cùng mẹ kế: Bố và mẹ kế đã ly hôn, cháu bé ngoan và hiền

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao 'Chu Chỉ Nhược' Chúc Tự Đan bị mỉa mai vì chúc mừng sinh nhật Dương Mịch?

Vì sao 'Chu Chỉ Nhược' Chúc Tự Đan bị mỉa mai vì chúc mừng sinh nhật Dương Mịch?

Triệu Lệ Dĩnh bị chỉ trích 'thiếu chuyên nghiệp' khi livestream sản phẩm quảng cáo

Triệu Lệ Dĩnh bị chỉ trích 'thiếu chuyên nghiệp' khi livestream sản phẩm quảng cáo

Con trai cả của Trương Bá Chi và Tạ Đình Phong: Vừa đẹp trai vừa học giỏi, ngày càng gần gũi với bố

Con trai cả của Trương Bá Chi và Tạ Đình Phong: Vừa đẹp trai vừa học giỏi, ngày càng gần gũi với bố

Lập nhiều thành tích, nhưng 'Phó Sơn Hải' của Thành Nghị vẫn bị chê vì điều này

Lập nhiều thành tích, nhưng 'Phó Sơn Hải' của Thành Nghị vẫn bị chê vì điều này

Lý Băng Băng không lập gia đình, để lại tài sản nghìn tỷ đồng cho các cháu

Lý Băng Băng không lập gia đình, để lại tài sản nghìn tỷ đồng cho các cháu

Triệu Lộ Tư bức xúc khi nhãn hàng hủy livestream nhưng vẫn đổ trách nhiệm lên sao nữ

Triệu Lộ Tư bức xúc khi nhãn hàng hủy livestream nhưng vẫn đổ trách nhiệm lên sao nữ