Sau Tân Chỉ Lôi, Đường Yên giành cúp Thị hậu tại Giải Gấu Trúc Vàng lần thứ hai

Đây được xem là cột mốc đặc biệt trong sự nghiệp của Đường Yên, khi cô lần đầu tiên giành được chiếc cúp Thị hậu mang tính chính thống sau nhiều năm hoạt động. Vai diễn Uông tiểu thư trong Phồn Hoa đã giúp nữ diễn viên phô diễn trọn vẹn khả năng biến hóa nội tâm, đồng thời tạo nên sức hút mạnh mẽ với khán giả.

Tối 13/9 tại Thành Đô (Tứ Xuyên), lễ trao giải Gấu Trúc Vàng lần thứ hai đã chính thức khép lại trong ánh đèn rực rỡ và tiếng vỗ tay vang dội. Tâm điểm của đêm vinh danh gọi tên Đường Yên, nàng ngọc nữ được mệnh danh là biểu tượng của thế hệ hoa đán 8X, khi cô chiến thắng hạng mục “Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất” cho vai diễn Uông tiểu thư trong bộ phim truyền hình đình đám Phồn Hoa của đạo diễn Vương Gia Vệ.

Giải Gấu Trúc Vàng (Golden Panda Awards) được tổ chức lần đầu vào năm 2023, do Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Trung Quốc và Chính quyền tỉnh Tứ Xuyên đồng chủ trì. Lấy hình ảnh gấu trúc, biểu tượng văn hóa quốc gia làm linh vật, giải thưởng này hướng đến việc tôn vinh những tác phẩm điện ảnh và truyền hình xuất sắc trên phạm vi toàn cầu, đồng thời thúc đẩy giao lưu văn hóa giữa các nền văn minh, lan tỏa những giá trị chung của toàn nhân loại, tương tự như cách họ xây dựng Liên hoan phim Thượng Hải trước đây.

Giải thưởng được đặt định vị lâu dài tại Thành Đô, Tứ Xuyên, tổ chức hai năm một lần. Bao gồm tổ chứ Diễn đàn Văn hóa Quốc tế Gấu Trúc Vàng, Lễ hội Gấu Trúc Vàng và Đêm Gấu Trúc Vàng. Golden Panda Awards chính là bữa tiệc của tư tưởng, nơi giao lưu và học hỏi lẫn nhau, quy tụ các danh nhân, mở ra những cuộc đối thoại đỉnh cao, va chạm ý tưởng, cùng nhau bàn luận định hướng phát triển.

Sân khấu vinh quang, ánh sáng quốc tế, muôn vì sao tỏa sáng đều hội tụ tại đây, khán giả toàn cầu cùng thưởng thức tinh hoa điện ảnh, truyền hình và gặp gỡ cái đẹp qua ngôn ngữ hình ảnh với tinh thần cởi mở, bao dung.

Chiến thắng này được xem là bước ngoặt, mở ra giai đoạn mới cho Đường Yên - một trong những gương mặt sáng giá hàng đầu của màn ảnh Hoa ngữ.

Vai diễn Uông tiểu thư trong Phồn Hoa, một người phụ nữ vừa mong manh, vừa kiêu hãnh giữa thời cuộc biến động, đã giúp Đường Yên phô diễn trọn vẹn nội lực diễn xuất, để rồi khiến khán giả một lần nữa tin rằng: cô không chỉ là “nữ thần thanh xuân” của ngày hôm qua, mà còn là “nữ hoàng diễn xuất” của hôm nay.

Trong danh sách đề cử năm nay, Đường Yên phải cạnh tranh cùng nhiều gương mặt đình đám như Tống Giai, Xa Thi Mạn, Juliana Knust (Brazil) và Keeley Hawes (Anh). Chiến thắng của cô vì vậy càng thêm phần thuyết phục.

Trong khoảnh khắc xúc động khi cầm chiếc cúp danh giá trên tay, Đường Yên chia sẻ: “Giải thưởng này vừa là sự khẳng định cho quá khứ, vừa là niềm kỳ vọng cho tương lai. Nó nhắc nhở tôi rằng con đường diễn viên rộng lớn và rực rỡ, còn tôi chỉ có thể dùng một trái tim chân thành để không phụ sự tín nhiệm của khán giả cũng như của mỗi vai diễn trong tương lai. Tôi sẽ tiếp tục nỗ lực, tiếp tục hóa thân một cách chân thật nhất.”