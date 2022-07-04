Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 4/7/2022: Dương Mịch và Tống Uy Long hay chơi game với nhau, Lưu Diệc Phi 'nên duyên' với Lộc Hàm trong phim mới?

2. Những tiền bối mà Vương Nhất Bác từng hợp tác rất sẵn lòng giới thiệu tài nguyên cho cậu ấy. Cho nên mới đó thôi cậu ấy đã tích trữ được mấy bộ điện ảnh chất lượng tốt chờ chiếu.

1. Đoàn đội Vương An Vũ yêu cầu anh ấy tránh mọi liên hệ với Kim Thần. Sau này sẽ tránh nhau đến tối đa.

4. Kịch bản hiện đại trong tay Tống Uy Long đang tìm nữ chính. Cậu ấy đã giới thiệu Tống Thiến, trước đó 2 người đã phối hợp rất ăn ý, cảm giác cp cũng mạnh. Nếu thuận lợi rất có thể họ sẽ hợp tác lần 2.

3. "Hạnh Phúc Đến Vạn Gia" mua hàng loạt hot search để tuyên truyền nhưng lại khiến diễn viên chính Triệu Lệ Dĩnh bị "chửi". Quan hệ giữa Triệu Lệ Dĩnh và Sina vẫn không tốt, lần này phim mới bị "hắt nước bẩn" thì Sina không tránh khỏi có liên quan.

5. MC Hà Cảnh muốn giúp Dương Tử trở thành khách mời thường trú show "Xin Chào Thứ 7", hiện tại Dương Tử vẫn đang sắp xếp thử lịch trình.

6. Dương Mịch và Tống Uy Long hay chơi game với nhau nhưng ở bên ngoài họ vẫn tỏ ra không quen biết.

7. Ngụy Đại Huân đã đưa bạn gái mới về ra mắt cha mẹ, nhà gái là người ngoài giới rất giàu có.

8. Nếu không có bất ngờ nào thì Mạnh Mỹ Kỳ sẽ gia hạn hợp đồng với Nhạc Hoa. Vì ngoài Nhạc Hoa ra không chỗ nào muốn nhận cô ấy. Tuy rằng bản thân Mạnh Mỹ Kỳ không muốn ở lại Nhạc Hoa nhưng bây giờ danh tiếng đã lao xuống vực, cô ấy chẳng còn lựa chọn nào khác.

9. Kiều Hân là người bạn tốt nhất trong giới của Dương Tử. Hai người có con đường khác nhau, không cạnh tranh tài nguyên nên mối quan hệ bạn bè lâu dài tốt đẹp. Lần này cùng đi show đoàn đội 2 bên đã thống nhất phát hành thật nhiều bản thảo tình chị em tốt.

10. Vai nam chính trong "Trường Lăng" của Lưu Diệc Phi đang đàm phán với Lộc Hàm.

11. "Băng Vũ Hỏa" của Vương Nhất Bác và Trần Hiểu vẫn chưa qua xét duyệt. Bây giờ việc xét duyệt đã trở nên nghiêm ngặt hơn, vậy nên việc cấp chứng chỉ cũng chậm hơn.

12. Trương Tử Phong và Yên Hủ Gia không chia tay, tình cảm của 2 người họ rất tốt.

13. Chương trình giải trí "Đồng Thoại" khách mời dự kiến: Cung Tuấn, Vương Tuấn Khải, Mã Lệ, Lý Vinh Hạo, Tỉnh Bách Nhiên, Đàm Tùng Vận, Bành Dục Sướng, Phạm Thừa Thừa....

14. Những tài nguyên mà Triệu Lệ Dĩnh không muốn đều sẽ đưa đến cho Châu Dã.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz.