Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 7/7/2022: Địch Lệ Nhiệt Ba bị chấn thương ở phần eo, Cảnh Điềm giới thiệu phim cho Angela Baby?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (7/7/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Nhà sản xuất bộ phim “Hồ yêu tiểu hồng nương” đã trả lời, xác nhận rằng Viên Băng Nghiên sẽ tiếp tục đóng vai nữ phụ của bộ phim.

2. Vương Nhất Bác có rất nhiều phân cảnh trong bộ phim “Nhiệt liệt”, điều này đòi hỏi anh ấy phải học nhiều động tác mới. Nhưng anh ấy là kiểu diễn viên sẽ không than mệt, cũng thật sự rất thích nhảy. Bộ phim cần phải được hoàn thành trước cuối tháng này.

3. Cho đến hiện tại thì Vương Nhất Bác cũng đã tích lũy được một vài bộ phim rồi, rất nhanh sẽ được nhìn thấy thành quả của anh ấy. Các bộ phim này khả năng đều sẽ được chiếu trong năm nay.

4. Địch Lệ Nhiệt Ba có chấn thương ở phần eo, phải đi trị liệu định kỳ.

5. Ngô Thiến nói với những người bạn đã kết hôn của cô ấy rằng cuộc sống độc thân thật là hạnh phúc.

6. Dịch Dương Thiên Tỉ đi ăn cơm với một bạn nữ bình thường, nhưng bị chụp lại. Bên phía công ty còn muốn xào thành tin tình cảm của anh.

7. Khi Hạnh Phúc Đến Vạn Gia phát sóng, Bao Bối Nhĩ bị dân tình mắng rất thê thảm.

8. Mối quan hệ của Cảnh Điềm và Angela Baby khá tốt, trước kia Cảnh Điềm cũng đã từng giới thiệu phim cho đàn chị.

9. Tạ Na rất vất vả trong công cuộc quảng cáo sách mới, thế nhưng, doanh thu bán hàng chỉ ở mức bình thường.

10. Lưu Hạo Nhiên có thể chất thu hút muỗi, thế nên mùa hè ai mà ra ngoài với anh rất yên tâm.

11. Hoàng Hiên và Chu Nhất Long sắp hợp tác.

12. Thái Từ Khôn rất nghiêm túc với mối tình này, anh rất cẩn trọng cánh truyền thông.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tin-tuc-dua-cbiz-ngay-7-7-2022-dich-le-nhiet-ba-bi-chan-thuong-o-phan-eo-canh-diem-gioi-thieu-phim-cho-angela-baby-481279.html