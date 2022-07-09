Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 9/7/2022: Triệu Lệ Dĩnh vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với Vu Chính, Châu Tấn bắt đầu 'chán diễn'?

Sao quốc tế 09/07/2022 12:15

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (9/7/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Hoắc Kiến Hoa vẫn chưa có ý định trở lại diễn xuất. Anh ấy rất thích ở nhà với con. Càng ở nhà, anh ấy càng cảm thấy điều này phù hợp với mình.

2. Triệu Lệ Dĩnh hiện tại ngoài “Dữ phượng hành”còn có một bộ phim chờ phát sóng là “Dã man sinh trưởng”.

3. Địch Lệ Nhiệt Ba là một người khá “chậm nhiệt”. Trừ khi có những nghệ sĩ tương đối quen thuộc trong chương trình, nếu không cô ấy sẽ cảm thấy rất gò bó và không được thoải mái. Vì vậy mà cô ấy đã từ chối không ít các show giải trí.

4. Châu Tấn sắp đến tuổi chán làm, cô rất ít khi chủ động nhận phim, kể cả phía đầu tư ra giá cao đến mấy cũng vô dụng. Cô chỉ ưu tiên nhận lời những bên có quan hệ rất tốt.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 9/7/2022: Triệu Lệ Dĩnh vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với Vu Chính, Châu Tấn bắt đầu 'chán diễn'? - Ảnh 1

5. Tình cảm vợ chồng Nhậm Gia Luân rất tốt. Tuy công việc gia đình bận rộn nhưng vợ vẫn hay đến phim trường thăm Nhậm Gia Luân, mọi người ở đoàn làm phim đều biết cô ấy.

6. Phim mới của Lưu Diệc Phi và Tỉnh Bách Nhiên có triển vọng lên sóng trong thời gian gần.

7.  Tống Uy Long rất được lòng các nhà đầu tư nhờ ngoại hình nổi bật của mình. Gần đây rất nhiều nhà đầu tư tìm đến anh ấy mời hợp tác, nhưng mà anh ấy vướng vào vụ kiện nên không thể vào đoàn. Chuyện này khiến sự nghiệp của anh ấy bị đình trệ.

8. Triệu Lệ Dĩnh và Vu Chính thi thoảng vẫn dùng bữa với nhau.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 9/7/2022: Triệu Lệ Dĩnh vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với Vu Chính, Châu Tấn bắt đầu 'chán diễn'? - Ảnh 2

9. Đã có đoàn phim yêu cầu phía Viên Băng Nghiên bồi thường.

10. Tống Tổ Nhi từng có ý định đổi công ty để phát triển, nhưng không thành. Tuy rằng cô quyết định ở lại nhưng không hề muốn giúp công ty mang người mới.

11. Lúc trước Chúc Tự Đan rất không vui khi vai nữ hai về tay Viên Băng Nghiên, không ngờ Viên Băng Nghiên gặp chuyện, cơ hội lại đến tay cô ấy.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz.

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (8/7/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh Châu Tấn sao Hoa ngữ sao Châu Á làng sao

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