Cận cảnh ruộng dưa bị phá tan hoang, cụ ông quặn lòng tiếc công, xót của: 'Bao nhiêu công sức chăm sóc của gia đình bỗng mất trắng'

Xã hội 05/07/2022 09:29

Liên quan đến việc phá nát ruộng dưa hấu rộng 500m2 sắp đến ngày thu hoạch của ông Phan Văn Tôn (70 tuổi), ước tính có khoảng 250kg dưa, với giá bán hiện tại thiệt hại ước chừng 1,2 triệu đồng.

Trước đó, theo Tuổi Trẻ online đưa tin, theo vào ngày 3/7, trên mạng xã hội Facebook lan truyền thông tin, hình ảnh về việc một người đàn ông cao tuổi ở xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu (Nghệ An) nằm giữa ruộng dưa hấu khóc khi chứng kiến cảnh dưa hấu của mình bị phá hoại. Cạnh đó, những quả dưa hấu đang chín đỏ bị đập nát, cây dưa bị đổ gãy. Theo đó, ruộng dưa hấu rộng 500m2 sắp đến ngày thu hoạch thì nay bị phá hơn một nửa. Ước tính có khoảng 250kg dưa, với giá bán hiện tại thiệt hại ước chừng 1,2 triệu đồng.

Cận cảnh ruộng dưa bị phá tan hoang, cụ ông quặn lòng tiếc công, xót của: 'Bao nhiêu công sức chăm sóc của gia đình bỗng mất trắng' - Ảnh 1
Ông Tôn nằm khóc giữa ruộng dưa hấu bị phá hoạ - Ảnh: Chụp màn hình

Dẫn tin từ Vietnamnet, sau khi tiếp nhận thông tin, chính quyền địa phương vào cuộc kiểm tra. Cụ ông xuất hiện trong đoạn clip là ông Phan Văn Tôn (ngụ xóm 2, xã Diễn Kỷ). Vợ chồng ông càng xót xa hơn khi chỉ còn khoảng 15 ngày nữa là đến kỳ thu hoạch, nhưng chỉ sau một đêm đã mất trắng. Điều đáng nói là kẻ gian không chỉ hái đi quả to, mà những quả nhỏ cũng phá nát, nằm lăn lóc giữa ruộng, phải bỏ đi.

Bà Đặng Thị Chân (69 tuổi, vợ ông Tôn) chia sẻ, khoảng 14h ngày 3/7, khi đang chơi cùng cháu thì bà thấy chồng mình đi xe về nhà. Bà Chân kể: "Vào tới sân là ông ấy quẳng xe, than công sức mấy tháng chăm ruộng dưa mất hết. Khi nghe ông ấy nói, tôi tưởng chỉ bị phá hoại vài ba quả, nào ngờ khi ra đến ruộng thì thấy tan hoang. Bao nhiêu công sức chăm sóc của gia đình bỗng mất trắng. Hai ông bà già, lại nuôi thêm đứa cháu, kinh tế đã khó khăn, tất cả trông ở trồng lúa với hoa màu, giờ chỉ còn ruộng dưa nát”.

Cận cảnh ruộng dưa bị phá tan hoang, cụ ông quặn lòng tiếc công, xót của: 'Bao nhiêu công sức chăm sóc của gia đình bỗng mất trắng' - Ảnh 2Cận cảnh ruộng dưa bị phá tan hoang, cụ ông quặn lòng tiếc công, xót của: 'Bao nhiêu công sức chăm sóc của gia đình bỗng mất trắng' - Ảnh 3Cận cảnh ruộng dưa bị phá tan hoang, cụ ông quặn lòng tiếc công, xót của: 'Bao nhiêu công sức chăm sóc của gia đình bỗng mất trắng' - Ảnh 4
Vợ chồng ông Tôn tiếc đứt ruột khi nhìn thấy ruộng dưa bị phá tan hoang - Ảnh: Vietnamnet

Theo bà Chân, chỉ 15 ngày nữa là ruộng dưa có có cân nặng bình quân từ 5-6kg/quả, giá bán cho thương lái tại ruộng cũng được 10.000đồng/1kg. Còn ông Phan Văn Tôn, sau khi đổ gục trên bờ xót cảnh ruộng dưa bị phá nát, giờ ông ít nói, cúi mặt, không muốn chia sẻ về chuyện đau lòng này.

Dù được vợ động viên, ông Tôn chỉ mở lời ngắn gọn: "Tôi là người ít nói từ nhỏ đến giờ. Nay thì dưa thì hỏng hết rồi, của mất xót một thì công xót một".

Biết việc gia đình ông Tôn và bà Chân bị kẻ gian phá hoại ruộng dưa, nhiều người trong xóm đã tới chia sẻ, động viên, quyên góp ủng hộ ít tiền mặt.

Cận cảnh ruộng dưa bị phá tan hoang, cụ ông quặn lòng tiếc công, xót của: 'Bao nhiêu công sức chăm sóc của gia đình bỗng mất trắng' - Ảnh 5
4 trong 5 đối tượng phá hoại ruộng dưa của ông Tôn - Ảnh: Báo Nghệ An

Cũng trong chiều 4/7, lực lượng Công an huyện Diễn Châu và Viện Kiểm sát cùng cấp đã đến hiện trường đo đạc, kiểm đếm tài sản và ghi nhận thiệt hại tại ruộng dưa của nhà ông Tôn.

Đến tối ngày 4/7, thông tin từ Công an huyện Diễn Châu (tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị đã điều tra, làm rõ 5 đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản, huỷ hoại tài sản gồm: Chu Văn Cường (SN 2002); Chu Minh Nam (SN 2004); Nguyễn Đức Phong (SN 2004); Lê Trung Huấn (SN 2004) và Nguyễn Trọng Tấn (SN 2005) cùng trú tại huyện Quỳnh Lưu.

Quá trình điều tra, theo lực lượng chức năng, vào trưa 2/7, các đối tượng trộm dưa hấu của gia đình ông Tôn thì bị phát hiện và được người dân nhắc nhở. Tuy nhiên, những đối tượng này tỏ thái độ bực tức, sau khi đi uống rượu về, đến trưa ngày 3/7 đã quay lại ruộng dưa hấu của gia đình ông Tôn phá ruộng nhằm trả thù.

Cụ ông khóc ngất bên ruộng dưa hấu bị phá hoại khi gần đến dịp thu hoạch, công an vào cuộc xác minh

Cụ ông khóc ngất bên ruộng dưa hấu bị phá hoại khi gần đến dịp thu hoạch, công an vào cuộc xác minh

Diện tích dưa bị phá thuộc khu vực sản xuất của người dân thôn 2, xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu (Nghệ An). Hiện nay, công an đang làm việc trực tiếp với hộ gia đình.

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