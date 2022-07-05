Tranh cãi trong gia đình, người bố đã nhẫn tâm dùng dao đâm chết con gái ruột và bạn trai con rồi uống thuốc độc tự tử.

Theo nguồn tin từ báo VietNamNet, vào sáng nay (5/7), Chủ tịch UBND xã Bài Sơn (huyện Đô Lương, Nghệ An) Đào Danh Hà cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra án mạng khiến 2 người thiệt mạng.

“Tối 4/7, ông L.Đ.N. (SN 1980) mâu thuẫn với con gái. Quá bức xúc, ông N. cầm dao truy đuổi, đâm con gái L.T.N. (SN 2005) và bạn của con gái là H.Q.A. (trú huyện Nam Đàn, Nghệ An) gục tại chỗ”, ông Hà cho biết.

Ảnh minh họa: báo VietNamNet

Dẫn theo nguồn tin từ báo Người Lao Động, ngay sau khi phát hiện sự việc, mọi người đưa 2 nạn nhân đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, cả hai đã tử vong ngay sau đó. "Sau khi đâm con gái và bạn trai của con, người này về uống thuốc sâu tự tử nhưng không chết" - ông Hà thông tin thêm.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Đường cùng của người mẹ bị hoại tử xương, cầu mong sống tiếp để nhìn con gái 3 tuổi lớn thêm từng ngày "Giờ mình chết, mình khỏe cái thân, nhưng mà con bé nhỏ mới 3 tuổi sao chịu cho được. Thôi thì sống được ngày nào hay ngày đó, chứ chị chẳng còn cách nào xoay xở nữa…", lau vội nước mắt, chị Thắm ôm đứa con gái nhỏ vào lòng, đau đớn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/kinh-hoang-bo-nhan-tam-ra-tay-sat-hai-con-gai-17-tuoi-va-ban-trai-con-roi-tu-tu-480892.html