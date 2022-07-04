Theo bác sĩ Lam, chiều 3-7, bà ngoại đã đưa cháu A. tới trung tâm y tế thăm khám và khai do bị đánh. Kết quả thăm khám cho thấy cháu A. bị đa chấn thương vùng đầu, bụng, tay chân… Đồng thời, chụp phim ghi nhận vỡ xương đốt ngón út tay phải, gãy xương bàn tay phải 10 ngày. "Hiện tinh thần và sức khỏe của cháu ổn định, các bác sĩ đang tiếp tục theo dõi, điều trị các vết thương" - bác sĩ Lam thông tin.

Theo nguồn tin từ báo Người Lao Động, vào sáng 4-7, bác sĩ Trịnh Đức Lam, Phó giám đốc Trung tâm Y tế huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk , cho biết đang tiếp tục điều trị các vết thương cho cháu Trần Nhật A. (9 tuổi, ngụ thôn 18, xã Ea Ning, huyện Cư Kuin).

Cụ thể, cháu A. kể lại những trận đòn roi từ cha và bà nội. Cháu A. cho biết vào tháng 1-2022, do đói bụng nên cháu đã lấy 1 gói mì tôm ăn sống. Sau khi phát hiện, bà nội đã bắt cháu úp tay xuống bàn và dùng búa đinh đánh lên các đầu ngón tay, khiến một số ngón dập nát, chảy nhiều máu.

Có mặt tại bệnh viện vào sáng nay để chăm sóc con sau khi từ TP Đà Nẵng về, chị D.T.T.H. đau xót và bức xúc khi con trai bị chính cha và bà nội đánh đập dã man. "Nếu chỉ đánh mấy roi để răn dạy thì không nói. Đằng này, cả cha và bà nội thường xuyên đánh đập tàn nhẫn, dùng chân đá, ném gạch vào đầu, dùng búa đinh đập vào các đầu ngón tay cháu. Tôi mong muốn cơ quan công an sớm làm rõ để xử lý" - chị H. nói.

Cũng theo cháu A., cách đây hơn 10 ngày, cháu bị cha đá vào bụng nên đưa tay ra đỡ thì bị gãy xương bàn tay. Sau đó, bàn tay cháu sưng vù nhưng không được cha và bà đưa đi khám. "Lúc đó, cha nói ai hỏi vì sao gãy tay thì phải nói là do kẹt cửa. Khi cháu không đồng ý nói dối thì cha đã lấy 1 viên gạch ném vào mặt cháu. Cháu đưa tay lên đỡ được nhưng cũng bị thương 1 đường trên trán. Mới đây, cha tiếp tục dùng roi lớn đánh khắp người cháu, hiện còn bầm tím nhiều chỗ"- cháu A. kể lại.

Một số vết thương của cháu A. - Ảnh: báo Tiền Phong

Trước đó, Tiền Phong đưa tin, bà L.T.T. đã gửi đơn tố cháu A. bị bố ruột và bà nội bạo hành. Cụ thể, bà T. trình bày, anh D. kết hôn với con gái bà là D.T.T.H., nhưng được thời gian ngắn thì ly hôn vào năm 2013. Cháu A. ở với mẹ và nhà ngoại đến tháng 10-2021 thì xin được về ở với bố và bà nội vì mẹ đi làm ở Đà Nẵng.

Có lần cháu A. về nhà ngoại chơi thì bà T. nhìn thấy vết bầm trên người nên gọi điện sang nhà nội thì nhận được lý do, cháu không vâng lời nên “răn dạy”. Tháng 4/2022, cô giáo chủ nhiệm cháu A. phát hiện nhiều vết đánh trên người nên báo gia đình. Đến ngày 2-7, bà T. đi ngang thì cháu A. gọi lớn xin về ngoại ở vì bị bố và bà nội đánh. Lúc này, bà T. nhận ra cháu bị nhốt không cho ra ngoài, trên người có nhiều vết bầm nên trình báo sự việc với công an, chính quyền.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra và làm rõ.