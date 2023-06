Theo nguồn tin từ báo Người Lao Động, vào trưa 3-7, chị Dương Thị Huyền Trang (ở thôn 18, xã Ea Ning, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) cho biết đã trình báo với Công an xã Ea Ning về việc cha đẻ và bà nội đánh đập, hành hạ cháu Trần Nhật A. (9 tuổi, gọi chị Trang bằng dì) dã man.

Cũng trong tháng 4-2022, cô giáo của cháu nhắn tin và gửi một số hình ảnh cháu bị thương trên người, có cả đầu ngón tay. Theo lời kể của cháu thì bị bà nội lấy búa đinh đập, lấy dao cứa vào các đầu ngón tay do đã lấy mì tôm ăn sống mà không xin phép.

Đến ngày 2-7, bà ngoại cháu đi chợ qua nhà bà nội cháu thì cháu A. ở trong nhà chạy ra òa khóc rồi nói nói "Bà ơi, cho cháu về chứ ở đây toàn bị đánh". Lúc này, bà ngoại cởi áo quần cháu ra xem thì phát hiện trên người cháu chằng chịt vết thương, vết này chưa lành thì vết khác chồng lên.

Cháu bé bị đánh đập, thương tích khắp cơ thể - Ảnh: báo Người Lao Động

"Sáng sớm nay, bà ngoại cháu đã nhờ công an và chính quyền thôn tới làm chứng để đưa cháu về. Những vết thương trên người là do cha và bà nội cháu gây ra. Đây không phải là lần đầu mà cháu bị hành hạ suốt thời gian dài nên chúng tôi đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc xử lý" - chị Trang cho biết thêm.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Trần Văn Dũng (cha của cháu A.) thừa nhận những vết thương trên người cháu là do ông và bà nội gây ra.

Ông Dũng cho rằng cháu thường xuyên quậy phá, đi ăn cắp và trèo lên cả mái điện mặt trời. Do đó, ông đã lấy roi đập mấy cái vào người để răn dạy, "gây ra vết thương một tí".

Trả lời câu hỏi vì sao cháu bị dập đầu các ngón tay, ông Dũng cho rằng vào tháng 4-2022, cháu trèo lên mái điện mặt trời nên bà nội đã dùng cây gõ vào đầu các ngón tay, chứ không phải lấy búa đánh như phản ánh của gia đình bên ngoại trên mạng xã hội.

"Trong lúc nóng giận, tôi đánh cháu hơi nặng tay một tí. Tôi biết là tôi sai nhưng do đi làm về nên nóng tính" - ông Dũng nói.

Dẫn theo nguồn tin từ báo VOV cho biết thêm, trước đó, công an xã cũng đã nắm được thông tin một bé trai khoảng 9 tuổi với nhiều vết bầm tím trên cơ thể do tác động bởi ngoại lực được lan truyền trên mạng xã hội facebook khiến cộng đồng mạng búc xúc. Hình ảnh trong clip lan truyền chính là cháu Trần Nhật A., và do bà Trang đăng lên.

Vị lãnh đạo công an xã xác nhận, hiện tổ nghiệp vụ công an xã đã vào cuộc điều tra, xử lý. Khi nào có kết quả chính thức, sẽ báo cáo cấp trên có hướng xử lý cũng như thông tin tới cơ quan báo chí.