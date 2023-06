Cú va chạm với xe du lịch 16 chỗ trên quốc lộ 1, đoạn qua huyện Bến Lức (Long An) mạnh tới mức khiến nam thanh niên văng ra xa hơn 5m, tử vong tại chỗ.

Theo nguồn tin từ Zing News, vào ngày 3/7, Công an huyện Bến Lức đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn khiến một người tử vong trên quốc lộ 1.

Cụ thể, vào khoảng 18h ngày 2/7, anh Huỳnh Văn Tuấn Vũ (32 tuổi, ngụ TP Tân An) lái xe máy trên quốc lộ 1, hướng TP.HCM về Long An.

Thi thể nạn nhân tại hiện trường - Ảnh: Zing News

Khi đến đoạn ấp 6, xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, Long An thì va chạm với mô tô mang BKS 62R1-6725 do Huỳnh Văn Tuấn Vũ (32 tuổi, ngụ phường 1, TP.Tân An, Long An) điều khiển lưu thông cùng chiều.

Dẫn theo nguồn tìn từ báo An Toàn Giao Thông, cú va chạm mạnh khiến anh Vũ tử vong tại chỗ, nhiều mảnh vỡ của phương tiện văng tung tóe. Tại hiện trường, mô tô bị hư hỏng nặng, ô tô 16 chỗ nằm cách nạn nhân khoảng 10m.

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT Công an huyện Bến Lức có mặt hiện trường phối hợp Viện kiểm sát cùng cấp và các lực lượng chức năng điều tiết giao thông, điều tra làm rõ nguyên nhân.

Vụ TNGT xảy ra giờ cao điểm công nhân tan ca và các phương tiện từ TP.HCM về miền Tây ngày cuối tuần tăng cao, khiến giao thông qua khu vực này bị ùn ứ kéo dài hơn 1km. Đến gần 20h hiện trường mới thông thoáng trở lại.

Nguồn video: báo An Toàn Giao Thông

