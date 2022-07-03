Nam thanh niên tử vong tại chỗ sau khi va chạm với xe khách trên quốc lộ 1: Clip ghi lại hiện trường không khỏi khiến người xem rùng mình

Xã hội 03/07/2022 10:04

Cú va chạm với xe du lịch 16 chỗ trên quốc lộ 1, đoạn qua huyện Bến Lức (Long An) mạnh tới mức khiến nam thanh niên văng ra xa hơn 5m, tử vong tại chỗ.

Theo nguồn tin từ Zing News, vào ngày 3/7, Công an huyện Bến Lức đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn khiến một người tử vong trên quốc lộ 1.

Cụ thể, vào khoảng 18h ngày 2/7, anh Huỳnh Văn Tuấn Vũ (32 tuổi, ngụ TP Tân An) lái xe máy trên quốc lộ 1, hướng TP.HCM về Long An.

Nam thanh niên tử vong tại chỗ sau khi va chạm với xe khách trên quốc lộ 1: Clip ghi lại hiện trường không khỏi khiến người xem rùng mình - Ảnh 1
Thi thể nạn nhân tại hiện trường - Ảnh: Zing News

Khi đến đoạn ấp 6, xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, Long An thì va chạm với mô tô mang BKS 62R1-6725 do Huỳnh Văn Tuấn Vũ (32 tuổi, ngụ phường 1, TP.Tân An, Long An) điều khiển lưu thông cùng chiều.

Dẫn theo nguồn tìn từ báo An Toàn Giao Thông, cú va chạm mạnh khiến anh Vũ tử vong tại chỗ, nhiều mảnh vỡ của phương tiện văng tung tóe. Tại hiện trường, mô tô bị hư hỏng nặng, ô tô 16 chỗ nằm cách nạn nhân khoảng 10m.

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT Công an huyện Bến Lức có mặt hiện trường phối hợp Viện kiểm sát cùng cấp và các lực lượng chức năng điều tiết giao thông, điều tra làm rõ nguyên nhân.

Vụ TNGT xảy ra giờ cao điểm công nhân tan ca và các phương tiện từ TP.HCM về miền Tây ngày cuối tuần tăng cao, khiến giao thông qua khu vực này bị ùn ứ kéo dài hơn 1km. Đến gần 20h hiện trường mới thông thoáng trở lại.

Nguồn video: báo An Toàn Giao Thông

Chàng trai 26 tuổi hiến máu hơn 100 lần: 'Chỉ mong nhiều người bệnh có thể sống tiếp'

Chàng trai 26 tuổi hiến máu hơn 100 lần: 'Chỉ mong nhiều người bệnh có thể sống tiếp'

Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương gần đây đã giới thiệu hình ảnh về chàng trai hiến máu 100 lần trên fanpage, đó là Nguyễn Văn Thanh (26 tuổi, ở huyện Mê Linh, Hà Nội).

Xem thêm
Từ khóa:   Tai nạn giao thông nam thanh niên tử vong va chạm với xe 16 chỗ Long An

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 35 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 25 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 25 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 6 giờ 50 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 25 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 25 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 25 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 40 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 9 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?