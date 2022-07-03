Hiện lực lượng chức năng cùng gia đình vẫn đang nỗ lực tổ chức tìm kiếm 2 cháu nhỏ mất tích tại Nghệ An.

Theo nguồn tin từ báo VOV, vào tối ngày 2/7, lãnh đạo xã Hương Sơn, huyện Tân Kỳ, Nghệ An cho biết, các lực lượng chức năng cùng người thân đang nỗ lực tìm kiếm 2 cháu nhỏ nghi đuối nước trên sông Con đoạn chảy qua địa bàn xã Hương Sơn, huyện Tân Kỳ.

Theo thông tin ban đầu, trưa 2/7, cháu T.Đ.C (9 tuổi) và cháu N.Q.P (10 tuổi, cùng trú xã Hương Sơn) là anh em họ với nhau cùng rủ nhau đi bắt cào cào. Đến chiều tối vẫn không thấy 2 cháu về nhà, người thân tá hỏa tìm kiếm khắp nơi nhưng không có tung tích gì của hai cháu.

Hiện trường con sông nơi tìm thấy tư trang của 2 cháu bé - Ảnh: báo Người Lao Động

Khi đến bờ sông Con thì phát hiện một số tư trang của 2 cháu ở trên bờ nên người thân nghi ngờ các cháu có thể xuống tắm hoặc trượt chân rơi xuống sông và bị đuối nước. Thông tin nhanh chóng được trình báo đến chính quyền địa phương và cơ quan chức năng.

Dẫn theo nguồn tin từ báo Người Lao Động, ngay sau khi nhận được thông tin trên, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn và cứu nạn cứu hộ - Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu số 5 huy động 1 xe Chữa cháy và cứu nạn cứu, 1 xuồng cao su cùng 8 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai tìm kiếm nạn nhân.

Hiện lực lượng chức năng đang nỗ lực triển khai tìm kiếm tung tích 2 trẻ em mất tích.

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