Lực lượng Công an quận Hoàn Kiếm cho biết hiện vẫn đang tổ chức tìm kiếm nam thanh niên nhảy cầu Chương Dương.

Theo nguồn tin từ báo Công An Nhân Dân, vào khoảng 23h40’ đêm qua (30/6), các lực lượng Cảnh sát 113, Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) được huy động tổ chức tìm kiếm một thanh niên nhảy cầu Chương Dương.

Vào thời điểm trên, Trung tâm Chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo yêu cầu hỗ trợ giải cứu 1 thanh niên trèo qua lan can cầu Chương Dương có ý định nhảy xuống. Tuy nhiên, do thời điểm xảy ra sự việc vào đêm tối, vắng người qua lại nên chỉ có anh Bùi Văn Hải, bảo vệ cầu tiếp cận hiện trường sớm nhất.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc thương tâm - Ảnh: báo An Toàn Giao Thông

Dẫn theo nguồn tin từ báo An Toàn Giao Thông, ngay sau khi vụ việc xảy ra lực lượng Công an thành phố huy động 1 xe cứu hoả, cùng nhiều Cảnh sát 113 nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Tuy nhiên, thanh niên trên đã buông tay nhảy xuống sông Hồng để lại một túi xách có nhiều giấy tờ tuỳ thân mang tên Bùi Công Ch. (SN 2001; ở huyện Lạc Sơn, tỉnh Hoà Bình).

Hiện đến ngày 1/7 Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, vẫn đang tiến hành tìm kiếm 1 thanh niên nhảy cầu Chương Dương.

Cửa hàng tranh ở trung tâm TP.HCM cháy ngùn ngụt, nhiều người tháo chạy Lửa bùng lên đỏ rực, khói cuồn cuộn tại cửa hàng tranh và chuẩn bị lan sang nhà trọ kế bên khiến nhiều người dân phải sơ tán.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/de-lai-tui-xach-va-giay-to-tuy-than-nam-thanh-nien-gieo-minh-xuong-song-tu-cau-chuong-duong-truoc-su-khuyen-ngan-bat-luc-cua-bao-ve-480087.html