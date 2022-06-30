Ghen tuông dẫn đến cự cãi, Dương Văn Nhật Nam (ngụ An Giang) đã nhẫn tâm dùng dây thừng siết cổ vợ mình đến chết.

Theo nguồn tin từ báo Người Lao Động, vào ngày 29-6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự Dương Văn Nhật Nam (SN 1990; ngụ huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) về hành vi "Giết người".

Theo kết quả điều tra, năm 2017, Nam tổ chức lễ cưới với chị L.T.N. (SN 1988; ngụ huyện Châu Thành) nhưng không làm thủ tục đăng ký kết hôn. Trong thời gian chung sống, giữa Nam và N. phát sinh mâu thuẫn do Nam nghi ngờ vợ không chung thủy.

Đối tượng Dương Văn Nhật Nam tại cơ quan điều tra - Ảnh: báo Người Lao Động

Khoảng 12 giờ ngày 26-6, trong lúc ăn cơm, uống rượu tại nhà, Nam và chị N. tiếp tục xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến cự cãi. Sẵn trong người có rượu, Nam bóp cổ chị N. Nạn nhân bỏ chạy thì bị Nam đuổi theo, dùng dây thừng xiết cổ cho đến khi nhận thấy vợ mình không còn cử động mới buông.

Hiện trường nơi Nam ra tay sát hại vợ - Ảnh: báo Thanh Niên

Dẫn theo nguồn tin từ báo Thanh Niên, sau khi gây án, Nam sang nhà mẹ ruột và hàng xóm kể lại sự việc rồi đến công an địa phương đầu thú. Dù được đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng chị N. đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra xử lý đối với Dương Văn Nhật Nam về hành vi giết vợ.

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