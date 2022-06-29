Mới đây trên địa bàn huyện Cư M'gar, thuộc tỉnh Đắk Lắk đã xảy ra trường hợp đáng tiếc khi 2 chị em ruột mới 2 và 4 tuổi đưa nhau ra ao nước gần nhà chơi nhưng không may bị chết đuối thương tâm.

Theo nguồn tin từ báo Người Lao Động, chiều ngày 29-6, ông Nguyễn Đình Hiệp, Chủ tịch UBND xã Ea Kiết (huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk), cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ 2 chị em chết đuối thương tâm.

Theo ông Hiệp, sáng cùng ngày, cháu C.T.H. (4 tuổi) cùng em gái là cháu C.T.N.A. (2 tuổi, ngụ buôn Mông, xã Ea Kiết) ra ao nước gần nhà để chơi.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc thương tâm - Ảnh: báo Người Lao Động

Đến khoảng 9 giờ, phụ huynh không thấy 2 cháu ở nhà vội đi tìm thì phát hiện thi thể 2 cháu trong ao nước. Ngay sau sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã đến gia đình nạn nhân để động viên thăm hỏi và hỗ trợ chi phí mai táng. Được biết, cha mẹ các cháu bé có hoàn cảnh rất khó khăn.

Dẫn theo nguồn tin từ báo Dân Trí cho biết thêm, trước đó, vào chiều 28/6, tại xã Cư Pui, huyện Krông Bông (Đắk Lắk) cũng xảy ra vụ đuối nước khiến một bé trai 2 tuổi tử vong. Theo thông tin từ chính quyền địa phương, bé trai này đã đi cùng anh trai ra đồng lúa nước gần nhà và không may trượt chân rơi xuống suối.

Trong vòng 3 tháng trở lại đây, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk liên tiếp xảy ra hàng chục vụ đuối nước khiến trên 30 trẻ em tử vong.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dan-nhau-ra-ao-nuoc-gan-nha-de-choi-2-chi-em-ruot-duoi-nuoc-thuong-tam-cha-me-voi-va-di-kiem-nhung-da-qua-tre-479711.html