Vụ thiếu niên bị bắt chết trên đường phố tại Đồng Nai: Hé lộ đoạn video trước khi bị sát hại của nạn nhân không khỏi khiến người xem rùng mình

Xã hội 29/06/2022 09:08

Liên quan đến vụ thiếu niên bị bắt chết trên đường phố tại Đồng Nai, mới đây lực lượng chức năng đã bắt giữ 7 người có dính líu đến vụ việc trên, đồng thời hé lộ đoạn video trước khi bị sát hại của nạn nhân.

Theo nguồn tin từ báo Công an TP.HCM, nhận thấy vụ việc là nghiêm trọng, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với Công an TP.Biên Hòa tiến hành điều tra truy xét. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến trưa nay (28/6), các trinh sát đã bắt được 7 đối tượng có liên quan, tuy nhiên đối tượng trực tiếp nổ súng gây chết người đã bỏ trốn, hiện các trinh sát đang truy bắt.

 

Vụ thiếu niên bị bắt chết trên đường phố tại Đồng Nai: Hé lộ đoạn video trước khi bị sát hại của nạn nhân không khỏi khiến người xem rùng mình - Ảnh 1
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc thương tâm - Ảnh: báo Người Lao Động

Bước đầu các đối tượng khai nhận, do mâu thuẫn trong lúc đi đường vì tiếng nẹt pô xe nên nhóm thanh niên trên đã đuổi theo gây sự với nạn nhân Sang. Trong đó có một đối tượng đã dùng súng hoa cải bắt Sang tử vong rồi cả nhóm cùng nhau bỏ trốn ở nhiều nơi. Cơ quan công an cũng xác định vụ việc do mâu thuẫn bộc phát khi đi đường, không phải tổ chức băng nhóm.

Đến chiều tối 28-6, lực lượng công an đang tiến hành thực hiện lệnh khám xét nơi ở của các đối tượng tại nhiều nơi trên địa bàn TP.Biên Hòa, tiếp tục truy bắt đối tượng bỏ trốn để điều tra làm rõ.

Vụ thiếu niên bị bắt chết trên đường phố tại Đồng Nai: Hé lộ đoạn video trước khi bị sát hại của nạn nhân không khỏi khiến người xem rùng mình - Ảnh 2

Vụ thiếu niên bị bắt chết trên đường phố tại Đồng Nai: Hé lộ đoạn video trước khi bị sát hại của nạn nhân không khỏi khiến người xem rùng mình - Ảnh 3
Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để điều tra vụ việc - Ảnh: báo Công an TP.HCM 

Dẫn theo nguồn tin từ báo Người Lao Động, như đã đưa tin từ trước sự việc diễn ra vào rạng sáng 27-6, thiếu niên trên đang đi xe máy thì gục xuống giữa đường Nguyễn Ái Quốc. Người dân lại gần thì phát hiện máu loang lổ trên người nạn nhân. 

Ngay sau đó, nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu nhưng không kịp. Vào cuộc điều tra, công an xác định nạn nhân là Phan Lê Thanh Sang (SN 2005, ngụ phường Quang Vinh, TP Biên Hòa).

Khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng phát hiện trong người nạn nhân có nhiều vết đạn bắn xuyên qua vùng ngực, nghi là đạn hoa cải. Ban đầu cơ quan chức năng nhận định nhiều khả năng Sang đã bị bắn.

6 học sinh rủ nhau tắm biển ngày hè, 1 em đuối nước tử vong

6 học sinh rủ nhau tắm biển ngày hè, 1 em đuối nước tử vong

Tối 27/6, UBND xã Bình Minh (huyện Thăng Bình, Quảng Nam) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc 2 học sinh bị đuối nước khi tắm biển, khiến 1 nam sinh lớp 8 tử vong.

Xem thêm
Từ khóa:   Thiếu niên bị bắn chết nam thanh niên tử vong Đồng Nai TP.Biên Hòa

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 39 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 29 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 29 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 7 giờ 54 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 29 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 29 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 29 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 44 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 10 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?