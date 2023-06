Theo nguồn tin từ báo Công an TP.HCM, nhận thấy vụ việc là nghiêm trọng, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với Công an TP.Biên Hòa tiến hành điều tra truy xét. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến trưa nay (28/6), các trinh sát đã bắt được 7 đối tượng có liên quan, tuy nhiên đối tượng trực tiếp nổ súng gây chết người đã bỏ trốn, hiện các trinh sát đang truy bắt.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc thương tâm - Ảnh: báo Người Lao Động