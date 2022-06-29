Liên quan đến vụ thiếu niên bị bắt chết trên đường phố tại Đồng Nai, mới đây lực lượng chức năng đã bắt giữ 7 người có dính líu đến vụ việc trên, đồng thời hé lộ đoạn video trước khi bị sát hại của nạn nhân.

Theo nguồn tin từ báo Công an TP.HCM, nhận thấy vụ việc là nghiêm trọng, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với Công an TP.Biên Hòa tiến hành điều tra truy xét. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến trưa nay (28/6), các trinh sát đã bắt được 7 đối tượng có liên quan, tuy nhiên đối tượng trực tiếp nổ súng gây chết người đã bỏ trốn, hiện các trinh sát đang truy bắt. Hiện trường nơi xảy ra vụ việc thương tâm - Ảnh: báo Người Lao Động

Bước đầu các đối tượng khai nhận, do mâu thuẫn trong lúc đi đường vì tiếng nẹt pô xe nên nhóm thanh niên trên đã đuổi theo gây sự với nạn nhân Sang. Trong đó có một đối tượng đã dùng súng hoa cải bắt Sang tử vong rồi cả nhóm cùng nhau bỏ trốn ở nhiều nơi. Cơ quan công an cũng xác định vụ việc do mâu thuẫn bộc phát khi đi đường, không phải tổ chức băng nhóm. Đến chiều tối 28-6, lực lượng công an đang tiến hành thực hiện lệnh khám xét nơi ở của các đối tượng tại nhiều nơi trên địa bàn TP.Biên Hòa, tiếp tục truy bắt đối tượng bỏ trốn để điều tra làm rõ.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để điều tra vụ việc - Ảnh: báo Công an TP.HCM Dẫn theo nguồn tin từ báo Người Lao Động, như đã đưa tin từ trước sự việc diễn ra vào rạng sáng 27-6, thiếu niên trên đang đi xe máy thì gục xuống giữa đường Nguyễn Ái Quốc. Người dân lại gần thì phát hiện máu loang lổ trên người nạn nhân. Ngay sau đó, nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu nhưng không kịp. Vào cuộc điều tra, công an xác định nạn nhân là Phan Lê Thanh Sang (SN 2005, ngụ phường Quang Vinh, TP Biên Hòa). Khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng phát hiện trong người nạn nhân có nhiều vết đạn bắn xuyên qua vùng ngực, nghi là đạn hoa cải. Ban đầu cơ quan chức năng nhận định nhiều khả năng Sang đã bị bắn.

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