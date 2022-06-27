Được biết, công an thành phố Thanh Hóa đang tiến hành truy tìm nghi phạm gây tai nạn khiến 3 người thương vong.
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Theo nguồn tin từ báo Người Lao Động, vào tối ngày 26-6, tin từ Công an phường Đông Sơn, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa xác nhận trên địa bàn phường vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 3 người thương vong.
Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 26-6, tại cầu Tạnh Xá 1 (ngã 3 đường Lạc Long Quân giao đường Lê Thánh Tông), phường Đông Sơn, TP Thanh Hóa.
Thời điểm trên, xe máy mang BKS 36B-274.xx (chưa xác định người điều khiển) lưu thông trên Lê Thánh Tông, trên xe có 3 người, khi tới ngã 3 trên đã va chạm với xe môtô 3 bánh (chưa rõ BKS và người điều khiển).
Hậu quả, 3 người ngồi trên xe máy gồm: L.Đ.M., N.V.A. và L.Q.H. ngã văng xuống đường, bị thương nặng được người dân và lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu.
Dẫn theo nguồn tin từ báo Dân Việt, dù đã được đưa đi cấp cứ nhưng do vết thương quá nặng, L.Q.H. (SN 1993, ngụ khu chung cư Đông Phát, phường Đông Vệ, TP.Thanh Hóa) đã tử vong tại bệnh viện.
Đáng nói, sau khi xảy ra tai nạn, người điều khiển xe mô tô 3 bánh đã bỏ mặc các nạn nhân và rời khỏi hiện trường.
Trước sự việc này, lực lượng công an đang phối hợp với các đơn vị liên quan truy tìm người và phương tiện liên quan đến vụ TNGT để xử lý theo đúng quy định.