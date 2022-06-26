Mới đây vào sáng sớm ngày 26-6, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh đang điều tra vụ một nam sinh viên năm cuối tử vong trên đường Phạm Văn Đồng, TP.HCM.

Theo nguồn tin từ báo Tuổi Trẻ, thông tin ban đầu, khoảng 0h cùng ngày, người dân đi trên đường Phạm Văn Đồng (đoạn chuẩn bị lên dốc cầu Bình Lợi hướng từ quận Bình Thạnh về TP Thủ Đức) phát hiện đôi nam nữ nằm bất động. Cách đó khoảng 10m, chiếc xe máy hiệu Air Blade biển số Đồng Nai nằm chắn giữa làn đường xe máy.

Thi thể nạn nhân được lực lượng chức năng đưa đi khỏi hiện trường - Ảnh: báo VOV

Đến kiểm tra, người đi đường phát hiện anh N.C.H. (22 tuổi, ngụ Đồng Nai) đã tử vong, còn chị P.T.H. (22 tuổi, ngụ Quảng Bình) bị thương nặng được người dân hỗ trợ đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện TP Thủ Đức.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: báo Tuổi Trẻ

Dẫn theo nguồn tin từ báo VOV, Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc. Thời điểm xảy ra vụ việc, trời đang mưa và có rất ít người qua lại.

Qua điều tra, nạn nhân là anh N.C.H (22 tuổi, quê Đồng Nai) và chị P.T.H (22 tuổi, quê Quảng Bình). Cả hai người đều là sinh viên năm cuối của một trường đại học trên địa bàn TP.HCM, vừa làm xong khóa luận và sẽ tốt nghiệp vào tháng 8 năm nay. Trước đó, nạn nhân cùng bạn bè vừa tham dự một buổi tiệc, hai người đang trên đường về thì xảy ra vụ việc.

Nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

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